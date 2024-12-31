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Новые кинокартины, музыкальные проекты и конкурсы. Вспоминаем знаковые события белорусской культуры 2024 года

31 декабря 2024 08:35
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Этот год запомнится множеством ярких культурных событий, новыми проектами и высокими достижениями, которые нас вдохновляли. К примеру, крупнейший кинофорум «Лістапад» неизменно привлекает известных режиссеров, актеров и поклонников искусства со всего мира, подчеркивая значимость сохранения наших традиций и кинематографического наследия. В уходящем году фестиваль отметил 30-летний юбилей и прошел под лозунгом «Кино со знаком качества».

Кинофестиваль «Лiстапад» отметит 30-летие. Узнали, с чего началась его великая история – подробности здесь.

Новые кинокартины, музыкальные проекты и конкурсы. Вспоминаем знаковые события белорусской культуры 2024 года-2

Вековой юбилей в уходящем году отметил белорусский кинематограф. И 2024-й выдался очень плодотворным. Мир увидел фильм о белорусских партизанах «Время вернуться», историческое фэнтези «Черный замок», документально-игровой фильм «Культурный код». В планах киноиндустрии – снимать сериалы. Однако наша страна славится успехами не только в киноиндустрии, но и в музыкальных проектах!

Подробности в видео

# Культура # Культура Беларуси # Музыка # Кино # Театр # Белорусская музыка

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