Этот год запомнится множеством ярких культурных событий, новыми проектами и высокими достижениями, которые нас вдохновляли. К примеру, крупнейший кинофорум «Лістапад» неизменно привлекает известных режиссеров, актеров и поклонников искусства со всего мира, подчеркивая значимость сохранения наших традиций и кинематографического наследия. В уходящем году фестиваль отметил 30-летний юбилей и прошел под лозунгом «Кино со знаком качества».

Кинофестиваль «Лiстапад» отметит 30-летие. Узнали, с чего началась его великая история – подробности здесь.