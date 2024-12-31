На календаре 31 декабря, совсем скоро белорусы встретят Новый год. Но в графике белорусского лидера рабочий день. Правда, не совсем обычный. Предновогоднее утро глава государства провел с детьми. Это уже традиция. 31 декабря Александр Лукашенко посетил Минскую областную детскую клиническую больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее специализированную высокотехнологичную медпомощь детям и по отдельным специальностям – взрослым. В больнице работают 17 стационарных и 6 вспомогательных диагностических отделений и многопрофильная консультативная поликлиника. А также два республиканских центра: детского остеопороза и детской челюстно-лицевой хирургии. Президент подробно ознакомился с отделениями, а также пообщался с ребятами и коллективом больницы. Но традиционно глава государства начал визит с вопросов: все ли сделано, что волнует коллектив и есть ли проблемы? Главврач докладывает о жилье для медиков. В Боровлянах строят 2 арендных дома. Сдать планируют в 2025 году. Квартиры в них выделят и для сотрудников больницы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.