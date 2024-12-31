«Белавиа» презентовала новую форму бортпроводников

Высокая мода для красивых полетов. Бортпроводники «Белавиа» меняют дресс-код. Презентация современной униформы для работников авиакомпании состоялась в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление – часть масштабного ребрендинга всей компании.

Акцент, по-прежнему, на элегантность и комфорт. Разработаны два женских и два мужских комплекта – в летнем и зимнем вариантах. Синий, васильковый, белый – цветовая гамма придает форме стильный и утонченный вид. Добавили и свободного кроя – результатом стал своеобразный компромисс между модой, стилем и удобством. Есть и кардинально новые элементы одежды: демисезонное пальто, джемпер и ремешок. Также изменилось расположение платка: теперь он размещен на правом плече, что подчеркивает внимание к деталям и добавляет интересный акцент в общий дизайн.

Анастасия Пажлакова, бортпроводница:

Есть такое выражение «встречают по одежке». Вот теперь я могу с гордостью сказать, что нас будут встречать по очень красивой, изумительной одежде, очень стильной, качественной, что немаловажно, она обладает характеристиками стойкости, не мнется. Хорошо показывает себя в сложных рабочих условиях, поэтому мы довольны.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Принципиально все поменялось. Там не осталось ни одного старого элемента старой формы. Некоторые появились элементы, допустим, более свободного стиля. То есть, если у нас, допустим, бортпроводники мальчики, это обязательно был галстук, рубашка, белая рубашка. У девушек блузка светлая, белая блузка. Вы увидите некоторые более свободные элементы одежды, более молодежные, более современные. Тем не менее, форма все равно это форма. И она предполагает некоторую строгость. Мы попытались это совместить. Я думаю, у нас получилось удачно.