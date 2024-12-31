Белорусы – счастливая нация: Институт социологии НАН подвёл итоги исследования

Институт социологии НАН под конец года подвел итоги интересного исследования. Ученые задались целью выяснить, счастливая ли нация белорусы. Опрос проводили в ноябре-декабре, а участие в нем приняли полторы тысячи респондентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая, что содержание «счастья» у каждого свое, респондентам предлагалось ответить только на один вопрос: «Чувствуете ли вы себя счастливым?»

Результаты воодушевляют: подавляющая часть населения, более 78 %, ответили положительно. Около 13 % затруднились ответить и лишь 8,8 % дали отрицательный ответ. Интересно, что мужчины и женщины чувствуют себя счастливыми в равной степени. Что же касается возрастных показателей, самыми счастливыми себя ощущают молодые люди до 25 лет. В ходе исследования также выявили любопытную связь между уровнем образования и счастьем. Среди белорусов с высшим образованием более 81 % счастливчиков. К слову, позитивно на ответах сказались наличие работы и веры. Среди трудоустроенных и верующих людей процент счастья выше.