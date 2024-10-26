Кинофестиваль «Лiстапад» отметит 30-летие. Узнали, с чего началась его великая история

Уже 30 лет ноябрь в Минске определяется кинометрами. В 1994 году родился фестиваль, которому была предначертана великая судьба.

Владимир Рылатко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

На месте Союза кинографистов СССР образовалась Конфедерация творческих союзов. И вот председатель конфедерации внес предложение, а давайте сделаем такое большое мероприятие, что он никак не назывался. А слово «листопад» они сразу и не поняли. Слава богу, что у нас в стране была твердая рука Президента. Сохранили практически все. Все театры, все концерты, организации, все управления культурой, то есть можно было жить. Мы первый фестиваль так и провели на административном энтузиазме.

Акцент и особое внимание не только на сохранении традиций и кинематографического наследия, которыми всегда славилась наша страна, но и на развитие международных культурных связей. Сегодня Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» – крупнейший кинофорум, на который каждый год собираются известные режиссеры, актеры, любители искусства со всего мира.

Владимир Рылатко:

Страна начиналась с самого начала. Но начинала, мне кажется, на правильном пути. Возглавила дирекцию Степанова Валя. Она проработала очень долго. У нас оказались хорошие, крепкие, мощные семьи киношные. Янковские – большая семья, кинематографическая. Это тоже сыграло свою роль. Ростислав согласился быть президентом фестиваля, хотя ничего не понимали, что это такое. Он даже тарелку первый раз не знал, где разбить. Небо, что было. Хорошо вот камера была, потом придумали на камере такую штучку, чтобы можно было ударить и разбить.

Став платформой для обмена идеями и творческими достижениями, «Лiстaпад» укрепил авторитет белорусского кино на международной арене. В рамках фестиваля встречались разные школы и традиции. Своеобразной диалоговой площадкой был легендарный кинотеатр «Победа». Настоящий храм киноискусства.

Владимир Рылатко:

Он еще был специальным кинотеатром для показа фильмов стран СНГ. То есть у него были особые связи. И вообще он всегда был такой, как вам сказать, не такой, как все. У него очень интересная судьба, именно связанная с развитием международных связей белорусского кинематографа. И он такой маленький, но сделал он очень много. У нас были такие замечательные фамилии Туров, Дашук, Добролюбов. Настоящие режиссеры, я помню, это начиналось очень достойно, но и продолжается очень достойно.

Сегодня «Лiстaпад» действительно продолжает наращивать свой авторитет, и подтверждение тому рост числа желающих участвовать в культурном форуме. Подано более 3 400 заявок из 124 стран мира. При этом лично подтвердили свой приезд 73 почетных гостя.

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Это такие знаменитые режиссеры, как Карен Шахназаров, Сергей Урсуляк и его супруга Лика Нифонтова. Это Светлана Дружинина и ее супруг Анатолий Мукасей. То есть у нас уже фестиваль такой семейный, сюда ездят семейные творческие династии. Это и Дмитрий Харатьян, который не только примет участие в церемонии открытия фестиваля, но и выступит там с творческими номерами. Это и Наталья Варлей, и многие другие российские кинематографисты. К нам приедет еще и генеральный директор «Ленфильма», «Союзмультфильма» и других российских кинокомпаний. Ну и что для нас наиболее очень отрадно, что в этом году яркими, такими экзотическими для нас творческими именами будут представить, например, Японию. К нам приедет и будет членом жюри художник-аниматор, который оставил полнометражные фильмы, к нам приедет со своим новым фильмом группа турецких актеров.

И, конечно, на красной дорожке будут блистать отечественные актеры и режиссеры. 2024 – юбилейный год для белорусского кино, а еще очень плодотворный. Наши фильмы гордо представлены во всех конкурсных программах, а это значит, на фестивальном небосводе совсем скоро зажгутся новые звезды.

Ирина Дрига:

То есть белорусский зритель и международные жюри видят на этом фестивале сливки мирового кинематографа за два последних года. Но еще одной отличительной чертой является многожанровость нашего фестиваля. В нем 7 конкурсных программ: от основных конкурсов игрового, неигрового, анимационного кино до таких, скажем, специализированных конкурсов, связанных с молодежью, связанных с молодым кинематографом нашей страны, как национальный конкурс, где участвуют только белорусские кинематографисты, и конкурс национальных киношкол. Это студенческая номинация. А ведь «Лiстaпад» не только про кино. Это о культуре и о взаимосвязи между поколениями. Это события, объединяющие всю страну.