«Аграриям следует поторопиться». Почему в Брестской области уже приступили к севу?

Новости Беларуси. В Беларуси уже накоплена половина минеральных удобрений от потребности к яровому севу. Об этом сегодня, 14 марта, заявили в Министерстве сельского хозяйства. А в Брестской области уже приступили к севу. Первыми в работу включились хозяйства в южных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Хотиславский» сегодня самые крупные посевные площади в Малоритском районе. Из-за ночных заморозков стартовать приходится ближе к обеду. Риск оправдан. Весна сухая, и нехватка влаги сможет сказаться на будущем урожае. Кристина Протосовицкая о том, почему у природы не бывает плохой погоды.

Владимир Евтушик, механизатор сельхозпредприятия «Хотиславский»:

Раньше, чем с обеда, не начнешь, потому что земля еще мерзлая с утра. А так нормально. Если бы не мороз, я бы это поле сегодня посеял.

Время, да и влага не терпят. В хозяйстве «Хотиславский» техника на низком старте уже к полудню. А как только первые лучи согревают землю после холодной ночи – в поля. Лучше поспешить, чем опоздать. По такому принципу уже успели засеять первые 150 гектаров в сезоне и опробовать технику.

Телескопический погрузчик поднимает 700 килограммов семян и заполняет бункер под завязку – элитные семена овса. Командный подход, когда в полях две посевные лошадки.

Эдуард Бурштын, механизатор сельхозпредприятия «Хотиславский»:

Земля даже после солнца, как нагреется, дышать начинает. Сами знаете, зерно надо положить в землю, чтобы взошло хорошо. В 2021 году зайти в эти поля смогли лишь в мае, сегодня мелиоративные каналы пусты, а за техникой уже поднимается столб пыли. За влагу борются высокими темпами. В день планируют проходить до 100 гектаров.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сей в грязь – будешь князь. Поговорка работает. Но на календаре уже март, а грязи, как мы видим, нет. Поэтому аграриям следует поторопиться, что, собственно, они и делают.

В этом сезоне в «Хотиславском» после присоединения соседнего хозяйства площади увеличились больше чем на 1 000 гектаров. Сеять будут в четыре руки – четырьмя агрегатами. Ранние сроки – хоть и риск, но без азарта не будет результата.

– 3-4 сантиметра.

– Это значит, что можно продолжать сеять?

– Да.

Семена ранних яровых и бобовых в наличии, кукуруза на отгрузке. Контракты по теплолюбивой культуре оплачены еще в феврале. Отдельные поставщики импортных семян на рынке пробуют спекулировать на курсе и повышать стоимость даже в валюте. Разговор с такими короткий – до свидания.

Сергей Шельпук, директор сельхозпредприятия «Хотиславский»:

Что касается зерновых – мы обходимся своими. Импортные семена только закупаем кукурузы. Это 50 на 50. Пока проблем нет. Идет поступление импортных семян.

В «Хотиславском» уже готовы массово выходить в поля. Задача максимум – справиться с посевной до 1 апреля. Параллельно хозяйства запасаются минеральными удобрениями. Обеспеченность в Брестской области каждый сезон одна из самых высоких в республике. Сегодня уже более 60 %. Хорошо подкормленные растения более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Александр Давидович, главный агроном сельхозпредприятия «Хотиславский»:

Это уже от погоды будет зависеть. Если плюсовая (вроде со следующей недели плюсовая уже, плюс 13-16), думаю, через дней 10 будет всходить.