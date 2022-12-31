Новогодняя премьера от Солодухи! Какие юбилеи отметил певец в 2022-м и что планирует?
Не бывает мелочей во время подготовки к Новому году. Тут все должно совпасть. И оливье должен быть вкусный, и селедочка под шубой должна быть ароматная. Ну а самое главное, чтобы родные люди были рядом. И нужен праздник. Нужен человек-праздник. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.
Юрий Царев, ведущий:
Новый год уже на носу. Понятное дело, для артиста Новый год – время напряженное. Как ты его будешь встречать?
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Как всегда, сольным концертом.
Юрий Царев:
И где будет концерт?
Александр Солодуха:
В одном из лучших санаториев нашей страны.
Александр Меженный, ведущий:
В общем, те, кто билеты приобрели, уже знают. Саша, ты рекордсмен Книги рекордов, ты сам ее пишешь. Кстати, 2022-й тоже рекордный и тоже юбилейный.
Александр Солодуха:
30 лет.
Александр Меженный:
Боже ты мой, 30 лет!
Александр Солодуха:
Первое исполнение было на первом «Славянском базаре».
Александр Меженный:
Чем запомнился 2022 год?
Александр Солодуха:
1 марта 2022 года – 30 лет «Чужой милой». В этот же день – 35 лет работы на профессиональной сцене. 26 июня – ровно 40 лет, как я окончил Минской государственный медицинский институт, дал клятву Гиппократа, которой верен и сегодня. 16 ноября – по 30 лет сыновьям исполнилось. В этот же день был грандиозный сольный концерт в концертном зале «Минск». 35 лет сотрудничаю с Олегом Елисеенковым.
Александр Меженный:
Одни круглые даты, у меня уже пальцев не хватает загибать. Я искренне считаю, что ты самый новогодний певец. Потому что Саша залазит на стул, чтобы все его видели, и поет. Это из детства?
Александр Солодуха:
Это с самого раннего детства, да.
Александр Меженный:
Новогодние праздники и Саша Солодуха. Что самое первое приходит на ум?
Александр Солодуха:
Когда я был маленьким, мы приезжали из далекого Казахстана, где служил отец, сюда на родину родителей, в Беларусь. Пол-отпуска родителей мы проводили в Барановичах, родина папы, пол-отпуска – в Копыле. Меня ставили на стул, я пел «Косил Ясь конюшину». С тех пор и пошло. Теперь «Виноград» поется.
Александр Меженный:
То есть Новый год – «Конюшина» и «Виноград»?
Александр Солодуха:
В любое время года пелась песня.
Юрий Царев:
Репертуар у Саши очень богатый, и для вас старый год был полон юбилеев.
Александр Солодуха:
Я не рассказал еще самую главную историю. Мы завершили грандиозный тур, который длился два года – с 3 февраля 2021 года по 30 ноября 2022 года – 112 городов, 116 концертов в родной стране. 13 пластинка – «Молодые пацаны». Готовимся в новый поход на 120 городов с 14 альбомом, который будет называться «Мы живы». И новая песня, которую буду петь сегодня, премьера, войдет в эту 14 пластинку.
Юрий Царев:
Какие планы на 2023 год?
Александр Солодуха:
2023 и 2024 годы – 120 городов.
Юрий Царев:
Хочу попросить. Артист пришел – артист должен петь. Новогодний подарок!
Александр Солодуха:
Для всех в студии и для телезрителей я хочу исполнить новую песню, которую подарил мне Олег Елисеенков на стихи белорусского поэта Михаила Половчени. А называется она «Родные».
Дмитрий Потапович, ведущий:
Друзья, совсем скоро начнется 2023 год!
Алена Ланская, ведущая:
И пусть он принесет только самые положительные эмоции!
Александра Каштанова, ведущая:
Мира, добра, гармонии и благополучия.
Ольга Войтенкова, ведущая:
И, конечно же, здоровья!
Юрий Царев:
Будьте счастливы и любимы.
Юлия Самусенко, ведущая:
И пусть рядом с вами будут близкие люди!
Александр Меженный:
И, конечно, мы с вами не прощаемся! Встречаемся на РТР-Беларусь в 2023 году!
Подписывайтесь на нас в Telegram!