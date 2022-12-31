Новогодняя премьера от Солодухи! Какие юбилеи отметил певец в 2022-м и что планирует?

Не бывает мелочей во время подготовки к Новому году. Тут все должно совпасть. И оливье должен быть вкусный, и селедочка под шубой должна быть ароматная. Ну а самое главное, чтобы родные люди были рядом. И нужен праздник. Нужен человек-праздник. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Юрий Царев, ведущий:

Новый год уже на носу. Понятное дело, для артиста Новый год – время напряженное. Как ты его будешь встречать?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Как всегда, сольным концертом. Юрий Царев:

И где будет концерт? Александр Солодуха:

В одном из лучших санаториев нашей страны. Александр Меженный, ведущий:

В общем, те, кто билеты приобрели, уже знают. Саша, ты рекордсмен Книги рекордов, ты сам ее пишешь. Кстати, 2022-й тоже рекордный и тоже юбилейный. Александр Солодуха:

30 лет.

Александр Меженный:

Боже ты мой, 30 лет! Александр Солодуха:

Первое исполнение было на первом «Славянском базаре». Александр Меженный:

Чем запомнился 2022 год? Александр Солодуха:

1 марта 2022 года – 30 лет «Чужой милой». В этот же день – 35 лет работы на профессиональной сцене. 26 июня – ровно 40 лет, как я окончил Минской государственный медицинский институт, дал клятву Гиппократа, которой верен и сегодня. 16 ноября – по 30 лет сыновьям исполнилось. В этот же день был грандиозный сольный концерт в концертном зале «Минск». 35 лет сотрудничаю с Олегом Елисеенковым. Александр Меженный:

Одни круглые даты, у меня уже пальцев не хватает загибать. Я искренне считаю, что ты самый новогодний певец. Потому что Саша залазит на стул, чтобы все его видели, и поет. Это из детства? Александр Солодуха:

Это с самого раннего детства, да.

Александр Меженный:

Новогодние праздники и Саша Солодуха. Что самое первое приходит на ум? Александр Солодуха:

Когда я был маленьким, мы приезжали из далекого Казахстана, где служил отец, сюда на родину родителей, в Беларусь. Пол-отпуска родителей мы проводили в Барановичах, родина папы, пол-отпуска – в Копыле. Меня ставили на стул, я пел «Косил Ясь конюшину». С тех пор и пошло. Теперь «Виноград» поется. Александр Меженный:

То есть Новый год – «Конюшина» и «Виноград»? Александр Солодуха:

В любое время года пелась песня. Юрий Царев:

Репертуар у Саши очень богатый, и для вас старый год был полон юбилеев. Александр Солодуха:

Я не рассказал еще самую главную историю. Мы завершили грандиозный тур, который длился два года – с 3 февраля 2021 года по 30 ноября 2022 года – 112 городов, 116 концертов в родной стране. 13 пластинка – «Молодые пацаны». Готовимся в новый поход на 120 городов с 14 альбомом, который будет называться «Мы живы». И новая песня, которую буду петь сегодня, премьера, войдет в эту 14 пластинку.

Юрий Царев:

Какие планы на 2023 год? Александр Солодуха:

2023 и 2024 годы – 120 городов. Юрий Царев:

Хочу попросить. Артист пришел – артист должен петь. Новогодний подарок! Александр Солодуха:

Для всех в студии и для телезрителей я хочу исполнить новую песню, которую подарил мне Олег Елисеенков на стихи белорусского поэта Михаила Половчени. А называется она «Родные».

Дмитрий Потапович, ведущий:

Друзья, совсем скоро начнется 2023 год! Алена Ланская, ведущая:

И пусть он принесет только самые положительные эмоции!

Александра Каштанова, ведущая:

Мира, добра, гармонии и благополучия.

Ольга Войтенкова, ведущая:

И, конечно же, здоровья! Юрий Царев:

Будьте счастливы и любимы. Юлия Самусенко, ведущая:

И пусть рядом с вами будут близкие люди!