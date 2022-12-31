«Многим удастся приобрести недвижимость». Астролог рассказала, каким будет 2023 год
Астрологи предполагают, что наступающий год будет достаточно спокойным и гармоничным, поскольку сам кролик – существо ласковое и нежное. Но лучше обо всем расспросить гостью программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – астролога Викторию Барздыко.
Юрий Царев, ведущий:
Порадуйте нас, пожалуйста, прогнозом. Каким будет 2023 год?
Виктория Барздыко, астролог:
Интересным будет год. Кролик – это всегда о теплоте и уюте. И очень многие люди именно в 2023 году будут заботиться больше о домашнем очаге, о доме.
Юрий Царев:
О кроличьей норе.
Виктория Барздыко:
Да. Они будут все тащить к себе в норку. Многим удастся приобрести недвижимость. Очень удачным будет год для тех, кто в этой сфере работает, потому что многие будут приобретать недвижимость.
Юрий Царев:
Год риелтора.
Виктория Барздыко:
Да. Можно и так сказать.
Юрий Царев:
Насколько я знаю, по китайскому календарю год Кролика начинается 21 января. У нас сегодня еще предыдущий год по восточному календарю. У нас еще есть время подготовиться, какие-то совершить дополнительные ритуалы, соблюсти какие-то необходимые требования, как встречать этот год.
Виктория Барздыко:
Для Кролика – да, но не забываем, что мы живем в Беларуси. И празднуем мы новый год с 31 декабря на 1 января. Соответственно, это тот день, когда максимально сгущается энергия людей, которые верят в чудо, в светлое, хотят встретить год. Соответственно, для нас самым важным будет этот день, энергетически он будет заряженным. И мы встречаем Кролика вечером 31 декабря.
Юрий Царев:
Мы разобрались, когда же мы встречаем тот самый год, который по восточному календарю начинается чуть-чуть позже.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Как подготовиться? Может, мы еще успеем что-нибудь предусмотреть. Может, мужчинам, девушкам на что-то обратить внимание нужно.
Виктория Барздыко:
Вы уже готовы. Обращаем внимание в первую очередь на то, что мужчина в течение всего года и в Новый год должен вести себя как мужчина, а девушка должна быть как девушка: нежной, ласковой, может, где-то немножко схитрить, т. к. мы все-таки заботимся о домашнем очаге. В плане одежды мы выбираем все водные оттенки. Это может быть как светло-зеленый, фиолетовый, голубой цвета. И на столе желательно побольше овощей. Кролик любит овощи.
Ольга Войтенкова:
Вы упомянули, что это домашний год, все стремятся к теплу, уюту домашнему. А если встречаешь Новый год не дома?
Виктория Барздыко:
Желательно встречать Новый год с самыми близкими людьми. Даже если вы не дома, то чтобы это были те люди, которым вы доверяете в полной мере, вам хочется быть рядом с этими людьми в этот день.
Юрий Царев:
Мне понравилось, как Виктория сказала. Мужчинам в этом году нужно вести себя как мужчины. Я думал, скажет: как кроликам. Но нет. Ретроградного Меркурия, Венеры в 8 доме у нас не ожидается в предстоящем году?
Виктория Барздыко:
Ретроградный Меркурий нас ожидает три раза в год. По три недели.
Ольга Войтенкова:
В 2022 году было больше?
Виктория Барздыко:
Нет.
Ольга Войтенкова:
Странно.
Виктория Барздыко:
Были другие ретроградные планеты. Сейчас идет ретроградный Марс, мы завершаем многие дела. И где-то до начала весны будут тянуться дела из 2022 года, мы будем их завершать. И с весны начнем больше двигаться в сторону развития. Пока так.
Юрий Царев:
Вы сказали, что на новогоднем столе должно быть побольше зелени и овощей. Я так понимаю, самого кролика нельзя на Новый год?
Виктория Барздыко:
Нет. Давайте не будем.
Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю, чтобы 2023 год принес вам счастье, радость, здоровье, любовь. Просто занимайтесь собой, своим развитием и никогда не думайте, что Вселенная даст вам что-то плохое, впереди всегда только хорошее, верьте в светлое.
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