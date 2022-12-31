«Многим удастся приобрести недвижимость». Астролог рассказала, каким будет 2023 год

Астрологи предполагают, что наступающий год будет достаточно спокойным и гармоничным, поскольку сам кролик – существо ласковое и нежное. Но лучше обо всем расспросить гостью программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – астролога Викторию Барздыко. Юрий Царев, ведущий:

Порадуйте нас, пожалуйста, прогнозом. Каким будет 2023 год?

Виктория Барздыко, астролог:

Интересным будет год. Кролик – это всегда о теплоте и уюте. И очень многие люди именно в 2023 году будут заботиться больше о домашнем очаге, о доме. Юрий Царев:

О кроличьей норе. Виктория Барздыко:

Да. Они будут все тащить к себе в норку. Многим удастся приобрести недвижимость. Очень удачным будет год для тех, кто в этой сфере работает, потому что многие будут приобретать недвижимость. Юрий Царев:

Год риелтора. Виктория Барздыко:

Да. Можно и так сказать. Юрий Царев:

Насколько я знаю, по китайскому календарю год Кролика начинается 21 января. У нас сегодня еще предыдущий год по восточному календарю. У нас еще есть время подготовиться, какие-то совершить дополнительные ритуалы, соблюсти какие-то необходимые требования, как встречать этот год. Виктория Барздыко:

Для Кролика – да, но не забываем, что мы живем в Беларуси. И празднуем мы новый год с 31 декабря на 1 января. Соответственно, это тот день, когда максимально сгущается энергия людей, которые верят в чудо, в светлое, хотят встретить год. Соответственно, для нас самым важным будет этот день, энергетически он будет заряженным. И мы встречаем Кролика вечером 31 декабря.

Юрий Царев:

Мы разобрались, когда же мы встречаем тот самый год, который по восточному календарю начинается чуть-чуть позже. Ольга Войтенкова, ведущая:

Как подготовиться? Может, мы еще успеем что-нибудь предусмотреть. Может, мужчинам, девушкам на что-то обратить внимание нужно. Виктория Барздыко:

Вы уже готовы. Обращаем внимание в первую очередь на то, что мужчина в течение всего года и в Новый год должен вести себя как мужчина, а девушка должна быть как девушка: нежной, ласковой, может, где-то немножко схитрить, т. к. мы все-таки заботимся о домашнем очаге. В плане одежды мы выбираем все водные оттенки. Это может быть как светло-зеленый, фиолетовый, голубой цвета. И на столе желательно побольше овощей. Кролик любит овощи. Ольга Войтенкова:

Вы упомянули, что это домашний год, все стремятся к теплу, уюту домашнему. А если встречаешь Новый год не дома? Виктория Барздыко:

Желательно встречать Новый год с самыми близкими людьми. Даже если вы не дома, то чтобы это были те люди, которым вы доверяете в полной мере, вам хочется быть рядом с этими людьми в этот день.