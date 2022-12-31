«Цените каждый день своей жизни». Гендиректор СТВ рассказал о планах на 2023-й и поздравил всех с Новым годом

Чем больше гостей 31 декабря, тем лучше. Гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь стал Александр Александрович Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Александра Каштанова, ведущая:

По традиции всегда подводят итоги. 2022 год. Расскажите, какой он был для вас лично и для телеканала.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какой для меня был уходящий год? Я бы сказал – очень яркий. Я очень рад присоединиться в этом году к великолепной команде СТВ. И одновременно он был очень быстрым. Год пролетел из-за того, что довольно-таки много планов, много чего было реализовано. Темп жизни очень быстрый, поэтому год был яркий и быстрый. Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите о традициях празднования Нового года. Кто-то, я знаю, отправляется в мини-путешествие, если есть на это время и желание. Может, у вас тоже есть какие-то традиции, обычаи в семье? Александр Осенко:

Я считаю, что Новый год – это семейный праздник, поэтому когда была такая возможность, мы собирались всей семьей. 1 января к родителям ездили. Это такой исключительно семейный праздник с добрыми, теплыми традициями, где можно сказать друг другу спасибо за прошедший год, сказать пожелания и сделать подарки на будущий год.

Александра Каштанова:

Да, праздник из детства, поэтому этой мой самый любимый праздник. Традиции очень важны. Но 2023-й стремительно в нашу жизнь врывается, какие планы на этот год? Может, вы уже знаете и поделитесь с нами информацией о проектах, которые планируете? Александр Осенко:

Планов у телекомпании довольно-таки много. Мы будем модернизировать «Новое утро» в следующем году с учетом пожеланий команды «Нового утра». Конечно, будем развивать платформу РТР-Беларусь, новостную составляющую прежде всего. Ну, будут еще и яркие проекты, о которых не хотелось бы говорить, чтобы сохранить некоторую интригу. Но они есть. Они довольно-таки амбициозные, потому что команда СТВ, я хочу еще раз сакцентировать на этом внимание, очень яркая, очень много талантливых людей. И самое главное, что они молоды, они хотят реализовать свои великолепные амбиции. Поэтому будем все вместе делать яркие и классные проекты.