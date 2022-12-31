Если вам не сидится дома. Рассказываем, куда пойти в Минске в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Площадка у Дворца спорта, Октябрьская площадь и праздничные локации в каждом районе города. В Минске в новогоднюю ночь будет куда пойти и чем заняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концертная программа «Шкатулка желаний» до 4 утра с ярмаркой, где представят более чем 100 видов шашлыка, различные деликатесы и согревающие напитки – все это у Дворца спорта. Кто желает более спокойного отдыха – под фоновую музыку можно провести время на Октябрьской площади. Там тоже до 4 утра будут открыты торговые точки с угощениями и сувенирами. К слову, именно до этого времени предусмотрена и работа столичного метрополитена.