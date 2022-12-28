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Новогодний бал во Дворце Независимости! Участие принимает и Александр Лукашенко

28 декабря 2022 14:42
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Новости Беларуси. Новогодний бал во Дворце Независимости снова собирает талантливую молодежь. Участие в торжестве примут юноши и девушки из разных регионов. Это отличники в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты спецфонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости торжества уже готовятся выйти на паркет. Понятное дело, всему предшествовал не только тщательный выбор нарядов, но и долгие репетиции. Праздник посетит и глава государства. К новогодней традиции у Александра Лукашенко очень трепетное отношение.

Во Дворце Независимости сейчас работает наша съемочная группа. Алена Сырова готова не только поделиться подробностями предстоящего бала, но и передать атмосферу, которая буквально окутала весь Дворец Независимости. Кстати, у новогоднего бала сегодня хоть и небольшой, но все же юбилей. Красочной традиции уже пять лет.

Новогодний бал во Дворце Независимости! Участие принимает и Александр Лукашенко-1

Алена Сырова, корреспондент:
Для журналистов это, наверное, одна из самых излюбленных традиций, излюбленное мероприятие, просто потому, что Дворец Независимости в эти мгновения как никогда наполнен жизнью. Три сотни юношей и девушек из разных уголков страны, молодые, талантливые, успешные. Все они сегодня выйдут на паркет и будут танцевать в главном зале страны. Этой традиции пять лет. Такой мини-юбилей. И каждый год тематика балов абсолютно разная. В этом году символичности добавляет и тот факт, что завершает этот бал Год исторической памяти. А нашей бальной традиции в Беларуси не один десяток лет. Так что все самые яркие танцы, все самые лучшие традиции будут сегодня собраны, прежде всего в первой части, в классической части бала.

Что касается юношей и девушек, то они волнуются. Особенно дебютанты. Им предстоит открыть этот бал традиционным полонезом. Все нарядные, все красивые молодые люди в парадных мундирах или во фраках, девушки-дебютантки в белоснежных платьях. Все остальные – в светлых. За какие же заслуги пригласили этих молодых людей во Дворец Независимости и с каким же настроением они пришли на бал?

Новогодний бал во Дворце Независимости! Участие принимает и Александр Лукашенко-3

Павел Ковриго, студент ВГМУ:
Присутствует легкое волнение, за первый танец я немного переживаю, там такие сложные шаги. Но я уверен, что у нас все получится, присутствует невероятная атмосфера. Очень рады, что сегодня мы находимся именно здесь.

– Чувствуете себя принцессой?

Новогодний бал во Дворце Независимости! Участие принимает и Александр Лукашенко-5

Анастасия Васильцова, студентка ВГМУ:
Есть такое, скрывать не буду.

Новогодний бал во Дворце Независимости! Участие принимает и Александр Лукашенко-7

Юлиана Дашкевич, студентка Института парламентаризма и предпринимательства:
Я достаточно спокойно иду в танец, потому что я уже участвовала в 2020 году. Для меня это не просто участие. Я человек, который всегда двигается по жизни, всегда в чем-то участвует. И тем более такого масштаба мероприятие – для меня душевно, приятно: сама атмосфера, знакомства, беседы. Со столькими людьми можно познакомиться, обменяться интересами.

Новогодний бал во Дворце Независимости! Участие принимает и Александр Лукашенко-9

Максим Касьянчик, курсант Института пограничной службы:
Ориентировочно тренировки у нас проходили около двух месяцев. Мы ходили каждую субботу и воскресенье. И занимались по два часа репетициями. Это было несложно и очень интересно. Мы знакомились со студентами других вузов.

Алена Сырова:
По традиции на паркет вместе с молодыми людьми выйдут высшие должностные лица Беларуси. Здесь уже замечены и министр сельского хозяйства Игорь Брыло, и Андрей Иванец, министр образования. Конечно же, министр культуры. Госсекретарь Совета безопасности. Ну и по традиции участие в новогоднем вечере будет принимать глава государства. Мы ждем, что Александр Лукашенко обратится к молодым людям, даст напутствие на следующий год, подведет итоги уходящего.

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