Ёлочные базары в Минске будут работать до 31 декабря

Новости Беларуси. Тот самый запах хвои из детства и атмосфера праздника. С приближением Нового года активизируется торговля на елочных базарах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Тот самый запах хвои из детства и атмосфера праздника. С приближением Нового года активизируется торговля на елочных базарах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске развернулось почти 80 площадок, где можно приобрести хвою, сосну, деревья в кадках и новогодние букеты. Места елочных базаров в Минске размещены на публичной кадастровой карте в интернете. Работает и мобильная версия. Для более точного ориентирования есть дополнительное описание площадок, находящихся, например, в районе остановки общественного транспорта или напротив магазина цветов.
Я могу выбрать, а уже когда 31-е, я не знаю… Без елки Новый год не встречала за свою жизнь. Все равно елка. И всегда живая.
Интереснее торговать елками. Люди хотят, наверное, создать себе дома настроение праздника. Наверное, купив елочку, дома будет праздник.
Срезанные елки высотой до метра стоят от 15 рублей, до 3 метров – 26 рублей. Дополнить праздничное настроение новогодней покупкой можно будет до 31 декабря.
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