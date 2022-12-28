«Без проблем получают 1 тысячу рублей и даже больше». Сколько можно заработать в студотряде?

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах. Екатерина Забенько, СТВ:

Многие молодые люди говорят, что я не пойду в студортяд, потому что работы там много, а денег платят мало. Наверное, эту реплику стоит пересмотреть в сторону того, что ты бесплатно получаешь тот опыт, который в будущем тебе даст возможность построить свою карьеру. Я правильно понимаю?

Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:

Абсолютно правильно понимаете. Многие студенческие отряды работают и по специальностям своей будущей профессии. Работая в трудовых коллективах на предприятиях и организациях, приобретается неоценимый опыт. Екатерина Забенько:

Сложно ли найти рабочие места для молодых людей, у которых еще нет опыта? Я знаю, что и взрослые люди очень долго и внимательно изучают рынок труда, чтобы себя пристроить выгодно. Как с молодежью? Легко ли соглашаются работодатели?