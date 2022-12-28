«Без проблем получают 1 тысячу рублей и даже больше». Сколько можно заработать в студотряде?
За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Многие молодые люди говорят, что я не пойду в студортяд, потому что работы там много, а денег платят мало. Наверное, эту реплику стоит пересмотреть в сторону того, что ты бесплатно получаешь тот опыт, который в будущем тебе даст возможность построить свою карьеру. Я правильно понимаю?
Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:
Абсолютно правильно понимаете. Многие студенческие отряды работают и по специальностям своей будущей профессии. Работая в трудовых коллективах на предприятиях и организациях, приобретается неоценимый опыт.
Екатерина Забенько:
Сложно ли найти рабочие места для молодых людей, у которых еще нет опыта? Я знаю, что и взрослые люди очень долго и внимательно изучают рынок труда, чтобы себя пристроить выгодно. Как с молодежью? Легко ли соглашаются работодатели?
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Сейчас настолько широко проработан вопрос, что уже любой готов и сможет найти то, что по душе. Конечно, мы больше делаем акцент на несовершеннолетних ребятах, чтобы они с пользой проводили свое время. В этом году для них был довольно широкий выбор мест работы, где они могли бы трудоустроиться и с пользой провести время, а сегодня это очень хорошо, потому что ребята уже в 14 лет получают свой первый профессиональный опыт. Ребята даже говорят: мы идем, чтобы попробовать разные профессии и понять, что ближе, определиться, куда в последующем поступать.
Екатерина Забенько:
Кстати, я тоже свои первые мероприятия провела в 12 лет. Это во Дворце культуры новогодний праздник. Кстати, неплохо заработала. Давайте поговорим о деньгах. Понятно, что меркантильный вопрос здесь в последнюю очередь, но тем не менее какую-то копеечку зарабатывают. Что за эти деньги можно купить? Или это совсем формальные суммы?
Егор Никитин:
Ребятам платят ровно столько же, сколько и работникам на предприятиях, где ребята работают. Конечно, зависит от их квалификации, разряда, категории. Если говорить о примерах, то в строительных организациях если ребята работают, то без проблем получают 1 тысячу рублей и даже больше.
Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Могу сказать, что мы даже получали намного больше, чем вожатые, которые работают на постоянной основе, потому что мы не платим подоходный налог, а только 4 % на развитие белорусских студенческих отрядов.
Павел Лапатинский:
Есть же преференция для участников студотрядов, которая касается именно оплаты труда. Поэтому это еще больше привлекает ребят в студенческие отряды. Они понимают, что благодаря поддержке, которая у нас есть, которая у нас очень четко выстроена, они могут заработать еще гораздо больше.
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