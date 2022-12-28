Заставляют ли молодёжь вступать в студотряд? Ответили гости студии
За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте еще раз о том, как попасть в студенческие отряды. Мне интересно поговорить о том, что раньше думали, что заставляют идти в студенческие отряды. Вы говорите, что сегодня 4 человека на место. Я боюсь, что это не предел. Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть на такую работу?
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
У нас был один объект – ресторан быстрого питания, который был готов принять несовершеннолетних ребят. Там конкурс составил 15 человек на место. Было гораздо сложнее отобрать. Туда шли самые активные, креативные, талантливые, но в первую очередь должны быть ребята, которые готовы и хотят работать, которые хотят внести вклад в развитие нашей страны.
Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:
Главное – желание, но человек должен быть трудолюбивым. В студенческих отрядах надо работать.
Екатерина Забенько:
А молодежь и трудолюбие – не всегда синонимы.
Егор Никитин:
Тут я с вами согласен, однако, глядя на современную молодежь, которая работает у нас, очень много ребят выполняют показатели на предприятиях не хуже, чем работники самих предприятий. На ряд бойцов студенческих отрядов руководство предприятий, организаций присылает благодарственные письма за их хорошие показатели. Это очень приятно. И этих ребят в университете замечают. Замечает руководство университета, руководство факультета, постоянно их отмечают, тем самым стимулируют развитие студотрядовского движения.
Екатерина Забенько:
Я думаю, что внутри университета тоже уважение и почет.
Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
В нашем университете педагогический отряд получил Гран-при. Это лучший педагогический отряд в Минске, уже получается, что и в республике.
Екатерина Забенько:
Это только начало.
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