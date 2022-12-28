Заставляют ли молодёжь вступать в студотряд? Ответили гости студии

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.

Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте еще раз о том, как попасть в студенческие отряды. Мне интересно поговорить о том, что раньше думали, что заставляют идти в студенческие отряды. Вы говорите, что сегодня 4 человека на место. Я боюсь, что это не предел. Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть на такую работу?