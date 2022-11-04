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Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?

04 ноября 2022 15:28
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Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открыли детский сад № 477. Обновленное здание ввели в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?-1

Садик рассчитан на 11 групп, в том числе одна для малышей с нарушением речи. Помещения оснащены компьютерной техникой, есть центр развития и творчества, зал для музыкальных занятий. Также приобретено уличное игровое и спортивное оборудование.  

Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?-4

Сергей Рудый, заместитель министра образования Беларуси:  
Впечатление такой доброй, искренней заботы о детях – то, что я увидел здесь. Каждое помещение, в которое я заходил, не просто имеет набор мебели, игрушек, оно еще украшено именно, повторюсь, для детей. Самое главное, все дети старше трех лет обеспечены местами в детских садах.  

Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?-7

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:  
На территории Заводского района размещается 68 учреждений дошкольного образования. Возраст этих зданий 30 лет и больше. Несомненно, мы поддерживаем их в надлежащем состоянии, в следующем году мы планируем ввод еще одного детского сада на 210 мест, но это уже будет новый детский сад. Это новое строительство на территории микрорайона «Малая родина».  

Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?-10

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
У всех жителей нашей страны праздник. В преддверии 7 ноября сдаются социальные объекты – прекрасная практика. Построенный, отремонтированный, новый детский сад даст возможность поддерживать наших родителей. Это наша государственная политика, это то, о чем все время говорит наш Президент.  

Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?-13

# Детские сады в Минске # общество # Андрей Бугров # Сергей Масляк # Сергей Рудый # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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