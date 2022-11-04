Новое оборудование, центр развития и творчества. В Минске открыли обновлённый детский сад – какие объекты на очереди?

Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открыли детский сад № 477. Обновленное здание ввели в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Садик рассчитан на 11 групп, в том числе одна для малышей с нарушением речи. Помещения оснащены компьютерной техникой, есть центр развития и творчества, зал для музыкальных занятий. Также приобретено уличное игровое и спортивное оборудование.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Беларуси:

Впечатление такой доброй, искренней заботы о детях – то, что я увидел здесь. Каждое помещение, в которое я заходил, не просто имеет набор мебели, игрушек, оно еще украшено именно, повторюсь, для детей. Самое главное, все дети старше трех лет обеспечены местами в детских садах.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

На территории Заводского района размещается 68 учреждений дошкольного образования. Возраст этих зданий 30 лет и больше. Несомненно, мы поддерживаем их в надлежащем состоянии, в следующем году мы планируем ввод еще одного детского сада на 210 мест, но это уже будет новый детский сад. Это новое строительство на территории микрорайона «Малая родина».