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«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта

04 ноября 2022 14:49
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Новости Беларуси. В Минске после капитального ремонта торжественно открылся филиал 19-й детской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта-1

Трехэтажное здание полностью преобразилось. На первом этаже разместилась регистратура с электронной очередью. Сюда же перенесли центр раннего вмешательства, он имеет отдельный вход. Современное оборудование теперь и в стоматологическом отделении и зуботехнической лаборатории.  

«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта-4

Татьяна Власова, главный врач 19-й городской детской поликлиники:  
Было закуплено 16 стоматологических установок производства Республики Беларусь, были закуплены столы в зуботехническую лабораторию, то есть 12 столов, и оборудование к этим столам. Современное оборудование в ЦСО, тренажеры в зал ЛФК. То есть для отделения реабилитации. Компьютеры – практически в каждый кабинет.  

«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Открывая после реконструкции 19-ю детскую поликлинику, мы видим, что это действительно такой ресурсный центр, который охватит очень большое количество детей. Окажет им всю необходимую помощь. Сегодня здоровье каждого человека – это главное, и мы должны сделать все для того, чтобы предоставить все необходимые услуги каждому жителю нашего города.  

«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта-10

Поликлиника обслуживает 18 тысяч юных пациентов из Первомайского района. Кроме того, сюда едут за помощью все маленькие горожане, которым нужна ортодонтическая помощь. Там делают их зубки ровными.

# Поликлиники в Минске # общество # Владимир Кухарев # Татьяна Власова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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