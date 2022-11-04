«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта

Новости Беларуси. В Минске после капитального ремонта торжественно открылся филиал 19-й детской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске после капитального ремонта торжественно открылся филиал 19-й детской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трехэтажное здание полностью преобразилось. На первом этаже разместилась регистратура с электронной очередью. Сюда же перенесли центр раннего вмешательства, он имеет отдельный вход. Современное оборудование теперь и в стоматологическом отделении и зуботехнической лаборатории.
Татьяна Власова, главный врач 19-й городской детской поликлиники:
Было закуплено 16 стоматологических установок производства Республики Беларусь, были закуплены столы в зуботехническую лабораторию, то есть 12 столов, и оборудование к этим столам. Современное оборудование в ЦСО, тренажеры в зал ЛФК. То есть для отделения реабилитации. Компьютеры – практически в каждый кабинет.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Открывая после реконструкции 19-ю детскую поликлинику, мы видим, что это действительно такой ресурсный центр, который охватит очень большое количество детей. Окажет им всю необходимую помощь. Сегодня здоровье каждого человека – это главное, и мы должны сделать все для того, чтобы предоставить все необходимые услуги каждому жителю нашего города.
Поликлиника обслуживает 18 тысяч юных пациентов из Первомайского района. Кроме того, сюда едут за помощью все маленькие горожане, которым нужна ортодонтическая помощь. Там делают их зубки ровными.