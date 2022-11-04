«Здоровье каждого человека – это главное». Корпус 19-й городской детской поликлиники открыли после капитального ремонта

Новости Беларуси. В Минске после капитального ремонта торжественно открылся филиал 19-й детской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехэтажное здание полностью преобразилось. На первом этаже разместилась регистратура с электронной очередью. Сюда же перенесли центр раннего вмешательства, он имеет отдельный вход. Современное оборудование теперь и в стоматологическом отделении и зуботехнической лаборатории.

Татьяна Власова, главный врач 19-й городской детской поликлиники:

Было закуплено 16 стоматологических установок производства Республики Беларусь, были закуплены столы в зуботехническую лабораторию, то есть 12 столов, и оборудование к этим столам. Современное оборудование в ЦСО, тренажеры в зал ЛФК. То есть для отделения реабилитации. Компьютеры – практически в каждый кабинет.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Открывая после реконструкции 19-ю детскую поликлинику, мы видим, что это действительно такой ресурсный центр, который охватит очень большое количество детей. Окажет им всю необходимую помощь. Сегодня здоровье каждого человека – это главное, и мы должны сделать все для того, чтобы предоставить все необходимые услуги каждому жителю нашего города.