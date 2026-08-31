Новости по тегу #Детские сады в Минске

12 месяцев потребовалось строителям, чтобы не только вдохнуть новую жизнь, но и наполнить его современным оборудованием и функционалом.
Учреждение будет трехэтажным и включит 12 групп для детей всех возрастов.
Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствует меню. Чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров, столовые перешли на использование полуфабрикатов высокой степени готовности и очищенных овощей.
Детский сад рассчитан на 12 групп: 2 ясельные и 10 для детей среднего и старшего возрастов. Из особенностей – наличие бассейна.
Столица задает новый тренд на ясли. В Минске уже работает 120 таких групп. Условия для малышей комфортные. В каждой группе до 10 воспитанников.
Один из них – в Советском районе. Учреждение будет рассчитано на 280 мест.
Подарок ко Дню Независимости получили и самые юные минчане.
В трехэтажном здании расположились гимнастический и музыкальный залы, бассейн, компьютерная игровая, помещение для кружков.
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