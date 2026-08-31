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Новости по тегу #Детские сады в Минске

Ко Дню знаний в Ленинском районе открылся обновленный ясли-сад
31 августа 2026 18:06

Ко Дню знаний в Ленинском районе открылся обновленный ясли-сад

В «Минск-Мире» началось строительство детского сада на 230 мест
28 мая 2026 07:25

В «Минск-Мире» началось строительство детского сада на 230 мест

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях
21 мая 2026 11:26

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях

В «Минск-Мире» построят детский сад с бассейном на 230 мест
26 марта 2026 18:01

В «Минск-Мире» построят детский сад с бассейном на 230 мест

Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе
02 марта 2026 13:18

Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе

К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов
05 августа 2025 07:29

К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов

В Первомайском районе открыли новый детский сад №588 с театральным уклоном
01 июля 2025 18:20

В Первомайском районе открыли новый детский сад №588 с театральным уклоном

Во Фрунзенском районе Минска торжественно открыли новый детский сад
23 сентября 2024 18:00

Во Фрунзенском районе Минска торжественно открыли новый детский сад

В Заводском районе появится новый детский сад
20 ноября 2023 14:12

В Заводском районе появится новый детский сад

Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса
03 ноября 2023 13:36

Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса

С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада
31 августа 2023 16:50

С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада

Примет 230 воспитанников. Как продвигается строительство детского садика с бассейном на улице Чюрлёниса?
25 августа 2023 14:25

Примет 230 воспитанников. Как продвигается строительство детского садика с бассейном на улице Чюрлёниса?