Поклонники и создатели кино собрались в Минске накануне открытия «Лістапада». Кто уже направил видеопоздравления?

Новости Беларуси. Сила кино может преодолеть географический и языковой барьеры. В Беларусь приходит международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники из 44 стран уже в Минске и готовятся к церемонии открытия, которая пройдет вечером 4 ноября.
Поклонники и создатели кино, кто не смог приехать в белорусскую столицу, направили видеопоздравления. Среди них режиссер Никита Михалков, актер Дмитрий Певцов, кинематографисты Китая, Венесуэлы и Индии. Фестиваль расширяет географию не только в международных, но и региональных масштабах. Около 50 белорусских городов примут эстафету киномарафона.
Сергей Катьер: зритель не избалован высокохудожественным кино, все в основном западают на телевидение. Подробнее здесь.
Традиционно кинофестиваль представит четыре конкурсные программы: игровое, документальное, анимационное, а также молодежное кино. Фильмам так называемого короткого метра в 2022 году особое внимание. К слову, они считаются наиболее сложным жанром.
Сафар Хакдодов на «Лістападзе»: очень сложно снимать в коротком метре, это настоящая школа, здесь самые талантливые. Подробнее здесь.
«Лістапад» является долгожителем среди фестивалей постсоветского пространства. Он проходит уже в 28-й раз. В ближайшие дни запланировано большое количество мастер-классов, творческих встреч и круглых столов.