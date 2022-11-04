Поклонники и создатели кино собрались в Минске накануне открытия «Лістапада». Кто уже направил видеопоздравления?

Новости Беларуси. Сила кино может преодолеть географический и языковой барьеры. В Беларусь приходит международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники из 44 стран уже в Минске и готовятся к церемонии открытия, которая пройдет вечером 4 ноября.

Поклонники и создатели кино, кто не смог приехать в белорусскую столицу, направили видеопоздравления. Среди них режиссер Никита Михалков, актер Дмитрий Певцов, кинематографисты Китая, Венесуэлы и Индии. Фестиваль расширяет географию не только в международных, но и региональных масштабах. Около 50 белорусских городов примут эстафету киномарафона.