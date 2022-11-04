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Турчин на открытии школы искусств в Столбцах: «Такие объекты должны быть в каждом районном центре»

04 ноября 2022 14:42
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Новости Беларуси. В Столбцах открылось новое здание детской школы искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь будут обучаться 140 ребят по пяти направлениям. Воспитанники школы искусств являются обладателями дипломов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Ежегодно творческие коллективы становятся победителями конкурсов и фестивалей.  

Подробнее Анна Куртасова.  

Турчин на открытии школы искусств в Столбцах: «Такие объекты должны быть в каждом районном центре»-1

Звуки скрипки раздаются из нового здания Столбцовской детской школы искусств. В этих стенах свой талант раскрывают юные музыканты.  

Турчин на открытии школы искусств в Столбцах: «Такие объекты должны быть в каждом районном центре»-4

Арина Камейша, воспитанница Столбцовской детской школы искусств:  
Занимаюсь уже шесть лет. Это очень красивый инструмент, он так звучит. Всем очень нравится.  

Турчин на открытии школы искусств в Столбцах: «Такие объекты должны быть в каждом районном центре»-7

Татьяна Кот, учитель Столбцовской детской школы искусств:  
Смотрим, что нравится детям. Некоторые очень чувствуют музыку и говорят: мы это очень хотим сыграть. Не боятся трудностей.  

Турчин на открытии школы искусств в Столбцах: «Такие объекты должны быть в каждом районном центре»-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Такие объекты должны быть в каждом районном центре. Здесь есть и школы, и бассейны, и поликлиники, и больницы, и кинотеатр. И современная школа искусств. Поэтому, мне кажется, для комфортного существования жителей Столбцов очень много сделано.

Турчин на открытии школы искусств в Столбцах: «Такие объекты должны быть в каждом районном центре»-13

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Школы в Беларуси # общество # Арина Камейша # Татьяна Кот # Анна Куртасова # Дарья Качура # Вероника Черник # Юлия Бохан # Татьяна Курмышева # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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