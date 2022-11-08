«Нормальным языком, просто и понятно!» Лукашенко об условиях корректировки закона о правовых актах

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия. Механизмы работы, структура правительства – все должно быть отрегулировано. Сейчас у национального цвета юридической мысли, как у аграриев весной, не паханое поле работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Второй вопрос сегодняшней повестки – корректировка закона «О нормативных правовых актах». На основе данного документа формируется единое правовое пространство нашей страны. В нем должны получить развитие конституционные нормы. Но с учетом складывающейся обстановки! Еще раз это подчеркиваю. В действующем законе все детально прописано, кто и какие документы вправе принимать, их юридическая сила. С появлением в Конституции нового органа – ВНС, как я уже говорил, надо определить его место в системе правовых актов. Эти документы по значимости, правильно здесь подчеркиваете вы, сравнимы с решениями съездов Компартии в свое время. Тоже наш опыт. Закон должен содержать ответы на все вопросы по нормотворчеству, начиная от процедур подготовки и заканчивая четким изложением норм. Мое требование – все должно быть прописано нормальным языком, просто и понятно.