«Нормальным языком, просто и понятно!» Лукашенко об условиях корректировки закона о правовых актах
Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.
Механизмы работы, структура правительства – все должно быть отрегулировано. Сейчас у национального цвета юридической мысли, как у аграриев весной, не паханое поле работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Второй вопрос сегодняшней повестки – корректировка закона «О нормативных правовых актах». На основе данного документа формируется единое правовое пространство нашей страны. В нем должны получить развитие конституционные нормы. Но с учетом складывающейся обстановки! Еще раз это подчеркиваю. В действующем законе все детально прописано, кто и какие документы вправе принимать, их юридическая сила. С появлением в Конституции нового органа – ВНС, как я уже говорил, надо определить его место в системе правовых актов. Эти документы по значимости, правильно здесь подчеркиваете вы, сравнимы с решениями съездов Компартии в свое время. Тоже наш опыт. Закон должен содержать ответы на все вопросы по нормотворчеству, начиная от процедур подготовки и заканчивая четким изложением норм. Мое требование – все должно быть прописано нормальным языком, просто и понятно.
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Сам закон «О нормативных правовых актах» – это тоже уникальный документ на просторе Содружества Независимых Государств. Не все соседи по бывшему Советскому Союзу могут похвастаться таким документом, который четко прописывает все стадии нормотворческого процесса, начиная от инициативы разработки проекта нормативного правового акта и заканчивая его принятием и контролем за его исполнением. Нужно иметь в виду, что все эти ситуации уникальны. Уникальна разработка проекта закона «О Всебелорусском народном собрании», уникальны изменения в законы о нормативных правовых актах. У нас новое соотношение указов Президента и законов. Тут тоже очень взвешенно необходимо подойти, чтобы обеспечить правовое регулирование таким образом, чтобы, опять же, никаких коллизий, никаких недостатков в сфере регулирования общественных отношений не было.