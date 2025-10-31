Поляки стремительно теряют веру в своих лидеров – опрос

Так, премьер-министр Дональд Туск вызывает все меньше симпатий у граждан. Рейтинг главы правительства просел на 3,5 пункта, а 47 % поляков выступают за его отставку. Не лучше обстоят дела и у министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, чей уровень доверия упал на 3,6 %. Даже фигура президента Кароля Навроцкого, казалось бы, более устойчивая, потеряла в политическом весе около двух процентных пунктов. Между тем, интернет пестрит информацией о не совсем стабильном состоянии польской экономики, недоверии граждан своему руководству и желании его срочно поменять.