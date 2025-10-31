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«Юность» одержала победу над «Локомотивом», а «Гомель» противостоял «Могилёву» – ЧБ по хоккею

31 октября 2025 12:52
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В хоккейной экстралиге «Юность» в Орше одержала волевую победу над «Локомотивом» со счетом 2:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минчане дважды реализовали большинство. «Юность» продлила победную серию до семи матчей. «Гомель» на своей площадке противостоял «Могилеву». «Рыси» вели 3:1, позволили сопернику отыграться, но в заключительной пятиминутке забросили еще дважды и одержали победу – 5:3.

«Юность» одержала победу над «Локомотивом», а «Гомель» противостоял «Могилёву» – ЧБ по хоккею-1

Алексей Кузнецов, главный тренер ХК «Гомель»:
Мы играли достаточно хорошо, кроме двух минут в третьем периоде, когда случилась ситуация на синей линии, что повлекло за собой удаление. А так, похвалю большинство, которое сегодня сработало. Это еще раз доказывает, когда большинство реализуется в матче, то решается вся игра.  

«Шахтер» на выезде взял верх над «Неманом» – 2:0. Дубль в свой актив записал Арсений Чухраев.

# Хоккей Беларуси

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