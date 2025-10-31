Танцы и народные песни. А вы знали, что на предприятии «Мингаз» активно развиваются творческие коллективы?

Тепло в каждый дом, ритм в каждое сердце. «Мингаз» является монополистом в реализации сжиженного и природного газа Минска и района, а также лидером в творчестве. На счету предприятия более полумиллиона клиентов, здесь трудится около двух тысяч профессионалов.

Настасья Пинчук, корреспондент: Это легендарное предприятие «Мингаз», которое более 65 лет согревает дома столицы и района. Но оказывается, что его миссия гораздо шире. Только теплом вклад не ограничивается. Прямо сейчас отправляемся на репетицию и возьмем пару танцевальных уроков.

Юлия Иванова, специалист по идеологической работе УП «Мингаз»:

У меня сестра балерина, и с детства она меня учила танцевать. Когда пришла на предприятие, конечно, я искала для себя какую-то отдушину. И для меня была очень большая радость, когда мы пришли, руководитель нам говорит: у нас есть самодеятельность. И только я устроилась, в первый же день я пришла к худруку, и они сказали: это прекрасно, вы в танцах.

Наталья Костюкович, хореограф танцевального коллектива «Proдвижение» УП «Мингаз»:

Мне очень нравится работать со взрослыми здесь, девушками, женщинами. Они заряжают, они заряженные сами, они хотят развиваться, хотят танцевать, они очень мотивированы. Я даже не знаю, кто кого больше здесь вдохновляет, я их или они меня, они очень крутые.

Наряду с танцевальным коллективом блистает ансамбль народной песни «Вянок» – неоднократный лауреат районных, городских и республиканских конкурсов, отмеченный благодарностью министра культуры Республики Беларусь.