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Танцы и народные песни. А вы знали, что на предприятии «Мингаз» активно развиваются творческие коллективы?

31 октября 2025 13:05
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Настасья Пинчук, корреспондент:
Это легендарное предприятие «Мингаз», которое более 65 лет согревает дома столицы и района. Но оказывается, что его миссия гораздо шире. Только теплом вклад не ограничивается. Прямо сейчас отправляемся на репетицию и возьмем пару танцевальных уроков. 

Тепло в каждый дом, ритм в каждое сердце. «Мингаз» является монополистом в реализации сжиженного и природного газа Минска и района, а также лидером в творчестве. На счету предприятия более полумиллиона клиентов, здесь трудится около двух тысяч профессионалов.

Танцы и народные песни. А вы знали, что на предприятии «Мингаз» активно развиваются творческие коллективы?-2

На протяжении 20 лет коллектив художественной самодеятельности зажигает сцены города, области и республики. А команда продвижения успешно сочетает народные эстрадные мотивы, при этом всегда находит время на танцевальные тренды.

Танцы и народные песни. А вы знали, что на предприятии «Мингаз» активно развиваются творческие коллективы?-4

Юлия Иванова, специалист по идеологической работе УП «Мингаз»:
У меня сестра балерина, и с детства она меня учила танцевать. Когда пришла на предприятие, конечно, я искала для себя какую-то отдушину. И для меня была очень большая радость, когда мы пришли, руководитель нам говорит: у нас есть самодеятельность. И только я устроилась, в первый же день я пришла к худруку, и они сказали: это прекрасно, вы в танцах. 

Наталья Костюкович, хореограф танцевального коллектива «Proдвижение» УП «Мингаз»:
Мне очень нравится работать со взрослыми здесь, девушками, женщинами. Они заряжают, они заряженные сами, они хотят развиваться, хотят танцевать, они очень мотивированы. Я даже не знаю, кто кого больше здесь вдохновляет, я их или они меня, они очень крутые.

Наряду с танцевальным коллективом блистает ансамбль народной песни «Вянок» – неоднократный лауреат районных, городских и республиканских конкурсов, отмеченный благодарностью министра культуры Республики Беларусь.

Подробности в видео.

# Творчество

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