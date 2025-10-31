Дисциплина, распорядок дня и закалка характера. Побывали в гостях у минских суворовцев

Алина Трус, корреспондент:

Уже 72 года Минское суворовское военное училище готовит молодых ребят к государственной службе. В основе обучения сохранение традиций, воспитание патриотизма и мужества.

Именно здесь начинают свой путь будущие офицеры. Подготовка серьезная, как физическая, так и нравственная. Об этом не понаслышке знает выпускник Павел Герасимович. Он родился в семье военнослужащих. Папа и дедушка с самого детства рассказывали о своем призвании. Павел намерен продолжить династию. Планирует поступать в Новосибирское высшее военное командное училище.

Павел Герасимович, суворовец пятого курса Минского суворовского военного училища:

Мне очень нравится разведка, все связанное с десантным делом. Я сам прыгал с парашютом, и мой командир роты служит для меня всегда примером. Я когда поступил сюда, когда встретился со своим командиром роты, начало все больше и больше появляться желание стать офицером разведки.