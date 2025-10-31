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Дисциплина, распорядок дня и закалка характера. Побывали в гостях у минских суворовцев

31 октября 2025 12:56
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Дисциплина, распорядок дня и закалка характера. Побывали в гостях у минских суворовцев-1

Алина Трус, корреспондент:
Уже 72 года Минское суворовское военное училище готовит молодых ребят к государственной службе. В основе обучения сохранение традиций, воспитание патриотизма и мужества. 

Дисциплина, распорядок дня и закалка характера. Побывали в гостях у минских суворовцев-3

Именно здесь начинают свой путь будущие офицеры. Подготовка серьезная, как физическая, так и нравственная. Об этом не понаслышке знает выпускник Павел Герасимович. Он родился в семье военнослужащих. Папа и дедушка с самого детства рассказывали о своем призвании. Павел намерен продолжить династию. Планирует поступать в Новосибирское высшее военное командное училище.

Дисциплина, распорядок дня и закалка характера. Побывали в гостях у минских суворовцев-5

Павел Герасимович, суворовец пятого курса Минского суворовского военного училища:
Мне очень нравится разведка, все связанное с десантным делом. Я сам прыгал с парашютом, и мой командир роты служит для меня всегда примером. Я когда поступил сюда, когда встретился со своим командиром роты, начало все больше и больше появляться желание стать офицером разведки. 

Дисциплина, распорядок дня и закалка характера. Побывали в гостях у минских суворовцев-7

С особой мотивацией поступил в Суворовское и Роман Масловский. С ранних лет он наблюдал за работой военных летчиков. 61-я истребительная авиабаза находилась прямо напротив дома. Так и решился поступать в Суворовское. В училище освоил специфику управления беспилотными летательными аппаратами. Уверен, что свяжет свою дальнейшую жизнь с авиацией.

Подробности в видео.

# Минское суворовское военное училище # Образование # Образование в Беларуси

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