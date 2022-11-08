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КГБ: полк Калиновского признан экстремистским формированием, вхождение в его состав влечёт уголовную ответственность

08 ноября 2022 20:14
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Новости Беларуси. Комитет госбезопасности задержал белорусов, которые писали в чат-бот экстремистского бандформирования на территории Украины и выражали желание в него вступить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ: полк Калиновского признан экстремистским формированием, вхождение в его состав влечёт уголовную ответственность-1

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:
Участие граждан Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженных формированиях, в вооруженных конфликтах, военных действиях запрещено уголовным законом. Кроме того, так называемый полк Калиновского признан в Республике Беларусь экстремистским формированием, и вхождение в его состав, равно любое иное содействие экстремистской деятельности, влечет уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы.

В отношении задержанных лиц Комитетом государственной безопасности проводится доследственная проверка, в том числе и на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами. По результатам этой проверки их действиям будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

# КГБ Беларуси # общество # Константин Бычек # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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