Азарёнок: на пути телеграмных подвигов они встретили наш КГБ. И теперь мы можем полюбоваться на «элиту» нации

Новости Беларуси. Комитет госбезопасности задержал белорусов, которые писали в чат-бот экстремистского бандформирования на территории Украины и выражали желание в него вступить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть такой підрозділ. Они сами себя называют полком. На начальной военной подготовке им не рассказали, что пара десятков – это всего лишь взвод, ну ладно. Называются они именем повешенного Винцента Константы, польского мятежника и палача белорусских крестьян. Основные ваяры уже денацифицированы, кто-то сидит в Киеве и записывает нелепые видосики, остальные разбежались с громкими скандалами. Но тут на днях полк чуть было не стал целой змагарской дивизией. Дело в том, что на всю страну нашлось пять желающих пополнить ряды підрозділа. Но зато каких! Элита белорусской нации. Шляхтюки. Литвины. Вершники. Они готовы были уже брать Москву, но не получилось, не проканало. На пути телеграмных подвигов они встретили белорусский КГБ. И теперь мы можем полюбоваться на «элиту» нации. Итак, первый пошел.

На самом деле, я не хотел ехать. Просто хотелось [...] девушку после расставания. В чат-боте меня попросили скинуть свои личные данные – где проходил службу и владение оружием. После того как я скинул, потом, дня через два-три, они написали, что я одобрен. После чего, недели через две, они написали, что готовы сделать выезд через две недели. Но я на это сообщение не отвечал. После чего в сентябре я написал, как происходит выезд в Украину. Они ответили, что это все будет оговариваться позже, при выезде. Я после этого спросил, когда будет выезд, и больше они мне не отвечали. После этого я был задержан сотрудниками КГБ для проведения следственных действий и профилактических мероприятий. Григорий Азаренок:

Белеевский Александр Александрович. 1997 год рождения. Из Могилевской области. Нигде не работает. А раньше был уволен. Привлекался к ответственности. Классика – нарушение общественного порядка и пьянство беспробудное. Решил исправить непутевую жизнь, получив пару нацистских крестов? На самом же деле это все был выпендреж, чтобы произвести впечатление на сожительницу, с которой вдрызг рассорился. Так детки к себе внимание привлекают, навредить себе хотят.

Хочу обратиться к тем белорусам, которые хотят воевать в Украине и пишут в подобные Telegram-боты. В интернете нет анонимности. КГБ все видит и все просматривает. Григорий Азаренок:

Продолжаем осмотр портретной галереи обратной эволюции. Следующим в бот селфи-скакунам написал Юрий Алексеевич Политыко. Из Минска. Сказал, что он снайпер, на деле же гардеробщик. Живет на шее у матери, беспробудно пьет, за что неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Говорит – написал из любопытства.

Я поддался эмоциям и находился в состоянии алкогольного опьянения. На утро, когда я проснулся, осознал все свои противоправные действия. Мне еще пришло сообщение на чат-бот полка Калиновского: «Ты сумасшедший». Я на самом деле не собирался и не собираюсь участвовать в боевых действиях на территории Украины либо какого-то другого иностранного государства. Раскаиваюсь в своих действиях. В интернете всех найдут. Григорий Азаренок:

Говорит: написал из любопытства. По пьяни. Забыл простую истину: не влезай – убьет.

В мае этого года зашел в чат-бот Кастуся Калиновского. Интересно стало, что это такое, как вообще туда попасть. Написал в этом чат-боте: «Как к вам попасть?» Сделал ошибку – был в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, и никакой цели я не преследовал. Не хотел я туда попадать. Просто сделал глупость, что написал туда, в этот чат. Признаюсь в содеянном. Никакой цели конкретной не было. Воевать я не хочу, попадать туда не хочу. Это была глупость. Рано или поздно все равно найдут, всех узнают, всех найдут. Каюсь в содеянном, раскаиваюсь. Григорий Азаренок:

Мать бил. Жену бил. Она от него сбежала. Беспробудно пил. Идеальный змагар. Классический. Лепшыя люди гэтай страны. Новая ды прыўкрасная Беларусь, которую мы потеряли в 2020 году. Зеленый змий подвел и следующего персонажа.

В сентябре 2020 года вечером в алкогольном опьянении написал в Telegram-бот Кастуся Калиновского. После чего они попросили скинуть паспортные данные в их бот, чтобы я прошел верификацию. На следующий день я проснулся и решил, что мне это не надо. Не хочу ни воевать, ни крови, ничего. Удалил все эти переписки. Ребята, всех находят. Нет ничего в интернете скрытного. Так что не надо ничего делать. Не действуйте. Просто живите. Григорий Азаренок:

Все прозаично. Нажрался. Написал в бот. Верил в анонимность тележеньки и все вот это вот. Только плевать чекисты хотели на все ваши двухфакторки. А еще медицинский волонтер, а не знает, что закусывать надо. Идем дальше.

Я, Владимиров Евгений Григорьевич, житель города Жодино, 8 сентября, просматривая YouTube-канал, наткнулся на ссылку в Telegram-бот, по которой успешно перешел, где мне предлагали участвовать, стать участником полка Калиновского. Задали несколько вопросов, на которые я ответил, после чего сказали, что со мной свяжутся. Через некоторое время, 3-4 дня, написал другой Telegram-бот, пользователи, не знаю точно, который задал вопросы, хочу ли я участвовать, есть ли у меня виза, могу ли я выехать? После чего я отказался в этом участвовать, удалил Telegram-бот, заблокировал чат-бот полка Калиновского. Григорий Азаренок:

А это из Жодино товарищ. Кучу штрафов за нарушение правил дорожного движения, видимо, решил оплатить гробовыми. Наверняка не знал, что белорусских наемников Зеля и его банда кидают регулярно. И тут возникает логичный вопрос: кто кого тянет в войну? Сколько вы врали, что наш Президент отправит солдат в Украину? А кто реально торгует кровью белорусов? Вопрос риторический. Лукашенко обратился к украинцам: приезжайте, будем вас на руках носить, вы родные. Но с оружием – мало не покажется. Подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Воюют они. Не то полк Калиновского, не то какой-то полк «Погоня», где 80 или 50 человек, которые там тренируются, к нам приедут, переворот устроят. В будущем году или в каком-то там они планируют, как сложится ситуация. Воюют в Украине. Россияне наносят массированный ракетно-артиллерийский удар, и наши с фронта побежали. Несколько человек погибло. Побежали. А сзади украинские подразделения во второй линии, всех расстреляли. Как заградотряды. Так кто посылает туда на смерть людей? Это тоже чьи-то дети, но жаловаться некуда. Я вас туда как Президент не посылал. Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему нас, меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят. Григорий Азаренок:

Всех их брали брутально, если угодно – жестко. И хоть они и делают из себя невинных ягнят – ой, не хотели, ой, выпили, ой, да мы за мир во всем мире, надевают овечьи шкуры – всех видят насквозь.