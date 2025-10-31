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Егор Шарангович набрал 200-й балл в регулярных чемпионатах НХЛ

31 октября 2025 12:50
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Егор Шарангович набрал 200-й балл в регулярных чемпионатах НХЛ,  рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий «Калгари» в выездном матче против «Оттавы» реализовал большинство на 6-й минуте и вывел «огоньков» вперед. Он забросил вторую шайбу в сезоне, набрал 200-й балл в НХЛ и догнал по этому показателю Андрея Костицына. Правда, победу в игре праздновала «Оттава». Хозяева были сильней в серии послематчевых буллитов – 4:3. 

Еще один белорус Артем Левшунов заработал 4-й результативный балл в сезоне. Команда Левшунова «Чикаго» в гостях уступила «Виннипегу» со счетом 3:6. Белорусский защитник отметился ассистентским баллом на 56-й минуте. Левшунов набирает очки во втором матче подряд.

# Хоккей

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