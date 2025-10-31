Сейм Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин

Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин. Об этом пишет РИА Новости.

Обсуждение продолжалось 12 часов. Законопроект поддержали 56 депутатов, 32 выступили против, двое воздержались.

Сторонники выхода считают, что документ навязывает отказ от традиционных семейных ценностей. Теперь президент Латвии должен либо подписать закон, либо вернуть его на доработку.

Ранее ряд европейских стран выразили обеспокоенность этим решением. Латвия может стать второй страной после Турции, которая выйдет из конвенции.

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