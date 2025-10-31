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Вильнюс возведёт масштабное хранилище ядерных отходов прямо у границы с Беларусью

31 октября 2025 13:30
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Вильнюс возведет масштабное хранилище ядерных отходов прямо у границы с Беларусью. Опасная инвестиция оценивается в 150 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вильнюс возведёт масштабное хранилище ядерных отходов прямо у границы с Беларусью-2

Объект построят в окрестностях демонтируемой Игналинской атомной электростанции к 2029 году. В СМИ его уже окрестили «ядерным могильником», ведь территория вокруг него автоматически станет непригодна для использования. С 2038 года в новое хранилище начнется загрузка опасных материалов. Согласно расчетам, в тени ядерного наследия будет жить не только текущее поколение. Так, последствия необдуманных действий нынешних прибалтийских властей придется пожинать более 200 лет.

# Беларусь-Литва

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