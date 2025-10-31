Вильнюс возведёт масштабное хранилище ядерных отходов прямо у границы с Беларусью

Объект построят в окрестностях демонтируемой Игналинской атомной электростанции к 2029 году. В СМИ его уже окрестили «ядерным могильником», ведь территория вокруг него автоматически станет непригодна для использования. С 2038 года в новое хранилище начнется загрузка опасных материалов. Согласно расчетам, в тени ядерного наследия будет жить не только текущее поколение. Так, последствия необдуманных действий нынешних прибалтийских властей придется пожинать более 200 лет.