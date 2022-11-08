Лукашенко: наши министры могут работать в правительстве любой страны. И будут лидерами в этом плане
Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.
В обсуждении – истина. В непростой ситуации из-за санкций и даже в регулировании цен после замечаний Президента правительство Головченко показало себя достойно. Проявило, что называется, свою самостоятельность. Президент приводит примеры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедшие годы наше правительство приобрело колоссальный опыт преодоления кризисных ситуаций. В пандемию, управление экономикой в этих условиях. Я без ложной скромности скажу: наши члены правительства, министры наши могут работать в любом правительстве в любой стране. И они будут лидерами в этом плане. Потому что, как в народе говорят, они уже шишки набили настолько, что могут управлять любыми процессами. Это колоссальный опыт. И все эти наработки нынешние, успешно сформированную практику обязательно нужно закрепить в законе. Я также требую еще большей инициативности и самостоятельности Совета Министров. Даже порой смелости в принятии решений.
Хочу вернуться к вопросу о ценообразовании. Я вчера тоже подчеркнул. Опять же, несколько экспромтом. Чтобы меня правильно поняли. Вот правительство – это редко бывает, когда оно может, выполняя поручение Президента, забежать намного вперед.
Александр Лукашенко:
Цены просто были откручены на 30-40 % назад, а может быть и больше. По отдельной плитке сократили стоимость. Люди встали в очередь. Люди нарасхват берут эту плитку. И я так подумал как экономист: ну, от объема, от оборота они ж получат еще большую прибыль. Ну стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены? Так это же не только «Керамин» и какая-то плитка. Есть и другие товары. Это говорит о том, что правительство пошло дальше. Оно более справедливо рубануло в этом плане, и некоторые вынуждены были цены открутить, как у нас в народе говорят, отступить назад. Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30 %. Но я всегда настаивал – 25-30 %. Вот давайте на 25-30 % так это затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть – совсем другая будет ситуация. Вот это будет справедливость.
Александр Лукашенко:
Поэтому если меня кто-то услышал, что я не настаивал на откручивании цен и это не надо делать, мы завтра добавим – это будет катастрофа, потому что нарушит уже ту систему, которая постановлением правительства выработана. Это делать нельзя. Это хороший был шаг правительства в нужном направлении. И это я поддерживаю абсолютно.
Вот мы устаканились, сейчас дошлифовываем на предприятиях торговли и в производстве все эти процессы в плане ценообразования и спокойно можем вступать в новый год и жить, ориентируясь на то, что мы планируем там порядка 8 % иметь инфляции в течение будущего года. Но не 19 %, как мы планировали в этом году.
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