Лукашенко: наши министры могут работать в правительстве любой страны. И будут лидерами в этом плане

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия. В обсуждении – истина. В непростой ситуации из-за санкций и даже в регулировании цен после замечаний Президента правительство Головченко показало себя достойно. Проявило, что называется, свою самостоятельность. Президент приводит примеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшие годы наше правительство приобрело колоссальный опыт преодоления кризисных ситуаций. В пандемию, управление экономикой в этих условиях. Я без ложной скромности скажу: наши члены правительства, министры наши могут работать в любом правительстве в любой стране. И они будут лидерами в этом плане. Потому что, как в народе говорят, они уже шишки набили настолько, что могут управлять любыми процессами. Это колоссальный опыт. И все эти наработки нынешние, успешно сформированную практику обязательно нужно закрепить в законе. Я также требую еще большей инициативности и самостоятельности Совета Министров. Даже порой смелости в принятии решений. Хочу вернуться к вопросу о ценообразовании. Я вчера тоже подчеркнул. Опять же, несколько экспромтом. Чтобы меня правильно поняли. Вот правительство – это редко бывает, когда оно может, выполняя поручение Президента, забежать намного вперед.