«Никуда не ходите жаловаться». Лукашенко предупредил о жесточайшей дисциплине в сельском хозяйстве

Без дисциплины нам не достичь и поставленных в контексте уборочной кампании целей. Сейчас крайне важно преодолеть психологический барьер в 50 % и не сбавлять темпов. В 2022 году битва за урожай и за результаты в сельском хозяйстве сродни той, что на поле боя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это касается и руководителей, и специалистов, и механизаторов. Никуда не ходите жаловаться на жесткость принимаемых решений со стороны руководства предприятий, колхозов, совхозов, перерабатывающих предприятий и так далее. А присутствующим губернаторам, членам правительства, ответственным еще раз говорю: контроль жесточайший. Все права даны руководителям, и с них спрос должен быть прежде всего. Вот мы побывали сейчас в хозяйстве: есть руководитель – есть хозяйство, есть рентабельность, есть какая-то перспектива. Нет руководителя – не будет ничего. Нужен результат, лучше давайте будем воевать мирными средствами, чем держать автомат в руках.

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