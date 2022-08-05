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Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок»

05 августа 2022 13:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район.

«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок»-1

Говорить на тему уборочной продолжили в расширенном составе на большом совещании. Президент еще раз обратил внимание ответственных за проведение главной летней кампании на железную дисциплину. Нынешняя ситуация на мировом рынке – шанс для белорусского сельского хозяйства нарастить экспорт.

Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экспорт – это не только продажи. Мы людей на наших рынках – новых рынках, старых рынках, особенно новых – приучим к нашей продукции. И когда человек привыкнет к белорусскому, попробует, пощупает его и поймет, что это хороший товар, он навсегда наш. Для того, чтобы воспользоваться этим шансом в полной мере, мы должны делать ставку не на сырье, а на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. И заниматься данными вопросами необходимо в том числе и сейчас, когда идет уборочная кампания и вроде бы не до этого.

В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок. По-крестьянски вам скажу: нам надо кровь из носа перешагнуть 50%-й рубеж. Как только 50 % перешагнем – и психологически, и в материальном отношении – будет легче. А для этого нужны дисциплина и ответственность каждого.

Обсудили во время встречи и работу агропромышленных объединений Витебской области. В них входят 137 организаций. В частности, шла речь и о работе слабых хозяйств. Президент убежден, что вся проблема – в отсутствии дисциплины.

Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок»-7

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко рассказал о ходе уборочной кампании.

Предшествовала совещанию обзорная экскурсия по Поставскому молочному заводу. К слову, на базе предприятия как раз создано агропромышленное объединение из шести организаций, и за 2022 год выручка от реализации продукции уже составила более 100 миллионов рублей, что на треть больше уровня 2021-го.

Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок»-10

Александр Лукашенко ознакомился с процессом производства, а также продегустировал выпускаемую продукцию.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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