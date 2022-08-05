Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район.

Говорить на тему уборочной продолжили в расширенном составе на большом совещании. Президент еще раз обратил внимание ответственных за проведение главной летней кампании на железную дисциплину. Нынешняя ситуация на мировом рынке – шанс для белорусского сельского хозяйства нарастить экспорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экспорт – это не только продажи. Мы людей на наших рынках – новых рынках, старых рынках, особенно новых – приучим к нашей продукции. И когда человек привыкнет к белорусскому, попробует, пощупает его и поймет, что это хороший товар, он навсегда наш. Для того, чтобы воспользоваться этим шансом в полной мере, мы должны делать ставку не на сырье, а на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. И заниматься данными вопросами необходимо в том числе и сейчас, когда идет уборочная кампания и вроде бы не до этого.

В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок. По-крестьянски вам скажу: нам надо кровь из носа перешагнуть 50%-й рубеж. Как только 50 % перешагнем – и психологически, и в материальном отношении – будет легче. А для этого нужны дисциплина и ответственность каждого.

Обсудили во время встречи и работу агропромышленных объединений Витебской области. В них входят 137 организаций. В частности, шла речь и о работе слабых хозяйств. Президент убежден, что вся проблема – в отсутствии дисциплины.