«Урожай радует». Что говорят лидеры жатвы в Беларуси?

Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидеры жатвы вырвался тандем Александра Салодкого и Олега Панича из сельскохозяйственного филиала «Клецкий».

Вместе на уборочной они только первый год и благодаря слаженной работе уже стали лучшими. Бункер в среднем набирают за 15-20 минут. Чтобы намолотить вторую тысячу тонн, экипажу понадобилась неделя. Прямо в поле в их адрес звучали слова благодарности, не обошлось и без подарков. Всего молодежных экипажей в области 166, 10 из них в Клецком районе.

Александр Салодкий, механизатор Сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:

Вторую тысячу мы за семь дней где-то намолотили. Стараемся. Комбайн, техника не подводит. Хорошая. Этот год вообще урожай радует.

Олег Панич, помощник механизатора Сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:

Работаем, стараемся следить за потерями, обслуживать комбайн вовремя.

Анатолий Лодыга, председатель Клецкого райисполкома:

По Клецкому району убрано практически 60 % площадей. На круг получаем 61 центнер зерновых и зернобобовых. По рапсу – 41 центнер. Думаю, что закончим эту урожайность с прибавкой к уровню прошлого года. Как минимум зерновых на 11 центнеров.