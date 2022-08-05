«Урожай радует». Что говорят лидеры жатвы в Беларуси?

Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидеры жатвы вырвался тандем Александра Салодкого и Олега Панича из сельскохозяйственного филиала «Клецкий».
Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидеры жатвы вырвался тандем Александра Салодкого и Олега Панича из сельскохозяйственного филиала «Клецкий».
Вместе на уборочной они только первый год и благодаря слаженной работе уже стали лучшими. Бункер в среднем набирают за 15-20 минут. Чтобы намолотить вторую тысячу тонн, экипажу понадобилась неделя. Прямо в поле в их адрес звучали слова благодарности, не обошлось и без подарков. Всего молодежных экипажей в области 166, 10 из них в Клецком районе.
Александр Салодкий, механизатор Сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:
Вторую тысячу мы за семь дней где-то намолотили. Стараемся. Комбайн, техника не подводит. Хорошая. Этот год вообще урожай радует.
Олег Панич, помощник механизатора Сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:
Работаем, стараемся следить за потерями, обслуживать комбайн вовремя.
Анатолий Лодыга, председатель Клецкого райисполкома:
По Клецкому району убрано практически 60 % площадей. На круг получаем 61 центнер зерновых и зернобобовых. По рапсу – 41 центнер. Думаю, что закончим эту урожайность с прибавкой к уровню прошлого года. Как минимум зерновых на 11 центнеров.
Намолот в Минской области уже перешагнул рубеж в полмиллиона тонн. Убрана почти треть территорий. Урожайность составляет 44 центнера с гектара.