Прямой эфир

«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?

05 августа 2022 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?-1

Служба в органах финансовых расследований занимает одну из основных ролей, потому что я живу работой, люблю свою работу.

«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?-4

Это часть той жизни, которую хочется жить, хочется приходить на службу, хочется работать.

«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?-7

Это и есть жизнь, по сути дела, на работе находишься не 8 часов, а гораздо больше.

«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?-10

Это такой момент, который позволяет чувствовать себя нужным и значимым в контексте истории своей страны.

«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?-13

Служба в органах финансовых расследований, в Департаменте в частности, – это практически вся жизнь.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем ее историю – подробности.

# Профессии # общество # Виктор Франскевич # Александр Гинько # Виталий Прибытко # Юрий Кардымон # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зарплаты в конвертах. Как раскрывают «серые» схемы в Беларуси?
05 августа 2022 17:55

Зарплаты в конвертах. Как раскрывают «серые» схемы в Беларуси?

«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры
05 августа 2022 17:47

«Алёна, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го
05 августа 2022 17:45

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го