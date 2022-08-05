«Позволяет чувствовать себя нужным». Почему сотрудники финансовой милиции любят свою профессию?

Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

Служба в органах финансовых расследований занимает одну из основных ролей, потому что я живу работой, люблю свою работу.

Это часть той жизни, которую хочется жить, хочется приходить на службу, хочется работать.

Это и есть жизнь, по сути дела, на работе находишься не 8 часов, а гораздо больше.

Это такой момент, который позволяет чувствовать себя нужным и значимым в контексте истории своей страны.