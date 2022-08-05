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Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю

05 августа 2022 18:06
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Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-1

Игорь Маршалов, заместитель председателя КГК Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:
В Республике Беларусь был создан уникальный орган, состоящий из гражданских контролеров, из подразделений финансовой разведки и правоохранительного органа органа финансовых расследований.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-4

Виктор Франскевич, заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Я в органах финансовых расследований с 1993 года. Начала процветать незаконная предпринимательская деятельность челноки, продавцы контрафактными товарами, крадеными, незаконные валютно-обменные операции. Послужило необходимостью усиления борьбы с нарушениями налогового законодательства.

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Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-7

Противодействие налоговым преступлениям. Неизменно это одно из основных направлений в работе органов финансовых расследований. Особо запомнился период начала нулевых. Тогда активно появлялись так называемые лжеструктуры. Такие предпринимательские ячейки создавались для криминальных целей: обналичивание или обезналичивание денежных средств, выведение финансов из теневого сектора экономики через банк или изготовление фиктивных документов. Существенным шагом в борьбе с лжепредпринимательством стал указ Президента.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-10

Александр Гинько, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Указом было предусмотрено создание реестра лжепредпринимательских структур, точнее реестра организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, а также особый порядок налогообложения таких организаций.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-13

В реестр за время его функционирования попало почти 8 тысяч субъектов. За четыре года выявлено более тысячи лжеструктур, установлено свыше 10 тысяч клиентов. Проблема обрела масштабный характер: силовыми способами это явление было уже не искоренить. И вот еще одна инициатива от финансовой милиции, которая в 2016-м стала основой для очередного указа главы государства.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-16

Александр Гинько:
Принятие данного указа позволило выстроить целостную систему противодействия лжепредпринимательству. Мы смогли дойти практически до каждого клиента выявленных лжепредпринимательских структур. Такой подход привел к практически полной ликвидации лжепредпринимательства. Приведу красноречивые цифры. Если, например, в 2013 году финансовой милицией были приостановлены операции по счетам порядка 500 лжепредпринимательских структур, на которых было заблокировано около 9 миллионов рублей в эквиваленте, то в 2018 году приостановлены операции лишь по трем счетам, на которых находилось всего 7 рублей.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-19

На протяжении 10 последних лет уклонение от уплаты налогов занимает свыше 30 % в структуре преступлений, выявляемых органами финансовых расследований. Серые схемы различны, но их все равно удается раскрыть.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-22

Один из недавних примеров: минское общество торговало электротоварами и бытовой техникой через интернет-магазин. При этом отражало в бухгалтерском учете лишь часть проданного товара. Вопрос полноты уплаты налогов для коммерсантов, по-видимому, не стоял вовсе. Как результат – в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-25

Виталий Прибытко, официальный представитель управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Основная часть товаров реализовывалась за наличный расчет населению Республики Беларусь. Общая сумма неуплаченных налогов за период с 18 по 21 год составила более 23 миллионов рублей.

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю-28

Александр Гинько:
Время не стоит на месте. Мы развиваемся, в том числе в направлении цифровизации процессов выявления и пресечения налоговых преступлений. Имея доступ к информационным ресурсам о финансовых и товарных потоках, учредительно-распорядительных связях, мы подвергаем их комплексному анализу, выявляем новые схемы уклонения от уплаты налогов (например, схема «дробление бизнеса») и применяем их для выявления конкретных правонарушителей.

# Закон # общество # Игорь Маршалов # Виктор Франскевич # Александр Гинько # Виталий Прибытко # Фотофакт

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