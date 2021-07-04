«Никто не говорил, что будет легко». Самое интересное с Республиканского бала выпускников

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Волнительные ощущения. Для меня честь представлять свой вуз на этом мероприятии.
«Не все еще у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу
Всегда нужно найти нужный путь, встать на него и пройти. Никто не говорил, что будет легко.
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