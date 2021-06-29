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«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

29 июня 2021 20:41
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Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Более 20 человек из рук главы государства получили благодарности. Для ребят это отличный старт во взрослую жизнь.

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси-1

Среди награжденных и Евгения Левикина. Выпускница Военной академии влюблена в небо. Девушка освоила сложнейшую специальность инженера авиационных бортовых радиоэлектронных систем. Она с гордостью носит форму и признается: «Служу Отечеству», – для нее не просто высокие слова.

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси-3

Евгения Левикина, выпускница Военной академии Беларуси: 
Было трудно на курсе молодого бойца, потому что надо было перебороть какие-то свои стереотипы, надо было смириться, что ты все-таки девушка военная, это накладывает какие-то особые эталоны на твое поведение, манеру общения даже с некоторыми людьми.

Очень волнительно. Наверное, для каждого присутствующего тут это какая-то честь. Особенно для меня как награждаемой, потому что не каждому выпадет это. Я счастлива.

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси-5

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# Выпускной # общество # Евгения Левикина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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