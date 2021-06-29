«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

Более 20 человек из рук главы государства получили благодарности. Для ребят это отличный старт во взрослую жизнь.

Среди награжденных и Евгения Левикина. Выпускница Военной академии влюблена в небо. Девушка освоила сложнейшую специальность инженера авиационных бортовых радиоэлектронных систем. Она с гордостью носит форму и признается: «Служу Отечеству», – для нее не просто высокие слова.

Евгения Левикина, выпускница Военной академии Беларуси:

Было трудно на курсе молодого бойца, потому что надо было перебороть какие-то свои стереотипы, надо было смириться, что ты все-таки девушка военная, это накладывает какие-то особые эталоны на твое поведение, манеру общения даже с некоторыми людьми.

Очень волнительно. Наверное, для каждого присутствующего тут это какая-то честь. Особенно для меня как награждаемой, потому что не каждому выпадет это. Я счастлива.