«Не всё ещё у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глядя сегодня на вас – красивых, молодых и уже успешных, – я испытываю чувство гордости за Беларусь. Не все еще у нас потеряно. За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне. Случайных людей сегодня в этом зале нет.

«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников

Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных людей. За педагогов и преподавателей, которые помогли вам найти себя. И, конечно же, за каждого из вас. Ведь понять свое предназначение – сложнейший выбор. Вы его сделали. Освоить профессию – большой труд, и вот вы уже держите в руках диплом о высшем образовании.