От собственной лёгкой авиации, бронетехники до вездеходов. Как устроена самая современная в Беларуси погранзастава

Новости Беларуси. Логичным продолжением политики укрепления южных границ стало еще одно событие недели. В Лельчицком районе открыли самую современную в стране пограничную заставу «Глушкевичи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под ее охраной находится участок белорусско-украинской границы протяженностью 50 километров.

Застава полностью отвечает современным требованиям – от технической оснащенности до условий проживания военнослужащих – и занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности. Как выглядит застава XXI века, на неделе узнал Александр Добриян.

Южные рубежи Беларуси – это граница с Украиной, 1084 километра. Она начинается от тройного стыка с Республикой Польша на западе и тянется до тройного стыка с Российской Федерацией на востоке. Формально граница существует с момента распада СССР, когда Беларусь и Украина стали суверенными государствами. Однако к ее демаркации приступили только в конце 2013 года. На участке погранзаставы «Глушкевичи» эта работа полностью завершена в 2020 году.

Александр Кравчук, начальник пограничной заставы «Глушкевичи»:

На участке ответственности имеется автоматизированный пункт технического наблюдения, который позволяет также автономно фиксировать все возможные передвижения, наличие местных жителей, транспортных средств, которые заезжают и выезжают в пограничную полосу.

Обустройство белорусско-украинской границы идет с учетом новейших технологий. Умные приборы автоматизированного наблюдения в режиме нон-стоп сканируют государственную границу 7 дней в неделю, 365 дней в году. Интегрированная система охраны – это интеллектуальный комплекс, включающий десятки элементов – от охранной сигнализации и видеонаблюдения до систем контроля и управления доступом на границу.

Александр Добриян, корреспондент:

В зоне ответственности погранзаставы почти 50 километров государственной границы. Однако эта территория особенная – Припятское Полесье с речными поймами и непроходимыми топями. Однако здесь есть все необходимое для выполнения поставленной задачи по охране государственной границы: от собственной легкой авиации, бронетехники до таких вот вездеходов – между прочим, разработка отечественная.

Дмитрий Николаевич, насколько такая техника необходима для эффективного выполнения задач на вашем участке границы?

Дмитрий Баранкевич, начальник автотехнического обеспечения Мозырского пограничного отряда:

Данная техника может проходить по болотам, а также по водной глади. Конструкторы полностью сумели создать все необходимое. Класс этой техники довольно высокий. Соответственно, ремонт незатратный, и если происходит поломка транспортного средства, его можно выполнить просто-напросто в полевых условиях.

Сегодня пограничная застава в Глушковичах – образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране границ. Трудно поверить, что всего пять лет назад, когда история подразделения только начиналась, военнослужащие жили в палаточном городке, а для служебных помещений использовалось бывшее здание бани. Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли все лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане

Нарушителей белорусско-украинской границы хватало всегда. Разнились лишь их цели: от сбора дикоросов до откровенной контрабанды и нелегальной миграции. Но факт есть факт. С появлением новой заставы на этом участке стало заметно тише: за последние 17 месяцев подразделением задержано всего шесть нарушителей границы и 34 нарушителя пограничного режима.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:

Мы сегодня не видим проблем с миграцией в зоне действия этого погранотряда. Нарушений границы мигрантами сегодня не установлено. Мы не видим каких-то массовых контрабандных выбросов или перебросов через границу. Ушли проблемы с украинским населением, которые переходили границу, собирали ягоды-грибы. Единичные случаи зафиксированы незаконного пересечения границы. Они все фиксируются, им дается надлежащая правовая оценка, и виновные несут ответственность. Кроме того, население. Я как прокурор области должен констатировать, что население наше, как только видит в погранзоне постороннее лицо, тут же идет оповещение органов внутренних дел, органов пограничной службы и соответствующая реакция.

Ежегодно на украинском направлении возводится более 60 километров новых рубежей, оснащенных полным комплексом технических средств охраны. Ставка делается именно на интеллектуальную составляющую. И это то будущее, которое уже наступило.

Олег Эйбатов, начальник Мозырского пограничного отряда:

Реализованы мероприятия по инженерному оборудованию на участке в Ельском районе, на пограничной заставе «Подгалье», продолжается работа на заставе «Роза Люксембург». Такая же работа начата по охране Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, где прикрывается граница с Чернобыльской АЭС. То есть работа не стоит. Планы у нас большие. Скажу, что на сегодня граница уже на замке. Выражение «граница на замке» не просто фигура речи. Хотя сам замок, на который закрыта государственная граница, сегодня уже совершенно не тот, что прежде. Высокотехнологичный и интеллектуальный – надежная защита суверенитета и независимости Беларуси.