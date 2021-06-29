Александр Лукашенко – выпускникам: у вас есть достойный и мощный бэкграунд современной белорусской нации

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не мы выбираем время, а время выбирает нас. У каждого поколения свои вызовы. Они формируют характер не только отдельно взятого человека, но и всей нации. Вам есть на что опереться. Вы новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность, не имея собственного государства на протяжении столетий. Просто вдумайтесь в то, что я сказал. Вы наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма.

Знаете, многие часто говорят: вот, богатая страна, у нее есть недра, а в недрах много чего – и газ, и нефть, и золото и прочие металлы и неметаллы. Богатая нация. Нет ничего дороже, чем тот подвиг, который совершили наши люди. Она нам обошлась неимоверной ценой. Каждого третьего человека в середине прошлого века мы потеряли. Дорогая штука, и ее надо беречь и гордиться. Гордиться тем, что это была наша Победа. Наших дедов, прадедов, наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за эту Победу, которую тогда одержали наши старики.