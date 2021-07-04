«Жизнь с военным – это когда муж как бы есть и как бы его нет». Жена пограничника поделилась своей историей

Новости Беларуси. Логичным продолжением политики укрепления южных границ стало еще одно событие недели. В Лельчицком районе открыли самую современную в стране пограничную заставу «Глушкевичи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под ее охраной находится участок белорусско-украинской границы протяженностью 50 километров.

Застава полностью отвечает современным требованиям – от технической оснащенности до условий проживания военнослужащих – и занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности. Как выглядит застава XXI века, на неделе узнал Александр Добриян. От собственной лёгкой авиации, бронетехники до вездеходов. Как устроена самая современная в Беларуси погранзастава

В ходе создания заставы были учтены пожелания самих пограничников, в том числе в части повседневной жизни и быта.

Здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач: уютные помещения со всем необходимым, на территории места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий – городок пограничной службы и спортивные объекты.

Андрей Политов, инспектор пограничной заставы «Глушкевичи»:

Условия намного лучше, чем на предыдущей заставе. После наряда сходить в ту же сауну, принять душ в нормальных условиях. Есть зал.

Даже маневровая группа, которая служит в отряде, они говорят: мы бы отсюда не вылазили. Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли всё лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане

В шаговой доступности и современное жилье для профессионалов, сделавших границу своей судьбой. Елене Павлюк еще только предстоит обустроить быт на новом месте. Но главное то, что теперь семья рядом с отцом.

Надежный тыл пограничника – это в прямом смысле слова дело национальной безопасности.