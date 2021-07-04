«Жизнь с военным – это когда муж как бы есть и как бы его нет». Жена пограничника поделилась своей историей
Новости Беларуси. Логичным продолжением политики укрепления южных границ стало еще одно событие недели. В Лельчицком районе открыли самую современную в стране пограничную заставу «Глушкевичи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под ее охраной находится участок белорусско-украинской границы протяженностью 50 километров.
Застава полностью отвечает современным требованиям – от технической оснащенности до условий проживания военнослужащих – и занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности.
Как выглядит застава XXI века, на неделе узнал Александр Добриян.
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В ходе создания заставы были учтены пожелания самих пограничников, в том числе в части повседневной жизни и быта.
Здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач: уютные помещения со всем необходимым, на территории места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий – городок пограничной службы и спортивные объекты.
Андрей Политов, инспектор пограничной заставы «Глушкевичи»:
Условия намного лучше, чем на предыдущей заставе. После наряда сходить в ту же сауну, принять душ в нормальных условиях. Есть зал.
В шаговой доступности и современное жилье для профессионалов, сделавших границу своей судьбой. Елене Павлюк еще только предстоит обустроить быт на новом месте. Но главное то, что теперь семья рядом с отцом.
Надежный тыл пограничника – это в прямом смысле слова дело национальной безопасности.
Елена Павлюк, жена пограничника:
Вообще, жизнь с военным – это когда муж как бы есть и как бы его нет. Он всегда на границе, всегда очень далеко. А сейчас мы здесь вместе, потому что служба рядом, жилье здесь рядом. Комфортно. Здесь мебель была, все было, просто заселяемся и живем. Так что, конечно, мы все очень довольны, вся семья очень довольна и дети тоже – папу теперь будут видеть чаще.