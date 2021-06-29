Президент Беларуси на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потом грянул бал. Для выпускников неофициальная часть праздника – прием от имени Президента – прошел в выставочном павильоне «БелЭкспо». Праздник – награда и подарок за их старания и успехи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте проведем этот вечер на равных, чтобы вы хорошо отдохнули. Спасибо вам, что пришли. Счастья вам!