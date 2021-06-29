«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси – три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси – три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – обязательное фото на память и неформальная часть вечера.
Юлия Бешанова расскажет подробности.
Молодые, красивые, полные надежд на светлое будущее. И кажется, что волнение буквально разлито в жарком июньском воздухе. Будущие врачи и учителя, инженеры и военные. Почти 230 молодых специалистов со всех уголков страны получили приглашения на Республиканский бал выпускников во Дворец Независимости.
Елизавета Андронова, выпускница Белорусского национального технического университета:
Честно говоря, я на такое мероприятие хотела попасть со второго курса, потому что я считаю, что это действительно престижно – не каждый сюда может попасть. Как минимум в университете, это не школа, не чувствуется такой атмосферы выпускного. А здесь красивые платья, макияж, прическа – сразу ощущение, что ты выпускница.
Елизавета Каминская, выпускница Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:
Мне позвонили и сказали, что меня пригласили на этот выпускной бал. Я уже здесь была на новогоднем балу. Это неимоверные эмоции, чувства, это очень приятно. Я очень рада, что меня пригласили.
Времена, когда тех, кто учился отлично, называли ботаниками, давно канули в прошлое. У нынешних выпускников есть удивительно способность – успевать все. Учеба и научная деятельность, спорт, занятия искусством и благотворительностью. А еще – огромное желание трудиться на благо своей страны.
Татьяна Капчук о месте у классной доски мечтала еще с начальной школы. Девушка уверена: профессия учителя – краеугольный камень сильного государства.
Татьяна Капчук, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Именно эта профессия дает очень много для страны, именно эта профессия очень-очень важна. Без учителя не будет ни строителя, ни архитектора, ни врача. Ни, собственно говоря, учителя. Я уже два года работала в школе по специальности, преподавала русский язык и литературу детям. Мне действительно это очень-очень нравится.
По одному из дипломов глава государства и сам учитель. Поэтому напутственные слова во Дворце Независимости 29 июня звучали и как от Президента, и как от наставника, да и просто как от любящего отца.
«Не всё ещё у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу
Несмотря на праздничный день, глава государства говорил с ребятами о важном. Именно этим молодым людям совсем скоро предстоит вести страну вперед. Будущее государства, надежда нации. Можно назвать много эпитетов. Но главное – у поколения нынешних выпускников есть точки опоры, предыдущие поколения постарались.
Александр Лукашенко – выпускникам: у вас есть достойный и мощный бэкграунд современной белорусской нации
В зале, где пишется история, прозвучали слова напутствия белорусской молодежи. Каждому, кто вступает во взрослую жизнь. Каждому, кто готов делать нашу страну сильнее. Напутствие – не гнаться за красивыми словами и призывами извне. На долгом пути – пожелание стойкости и веры в собственные силы.
Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые
На «президентский», а именно так в народе давно уже называют Республиканский бал выпускников, приглашены не только молодые специалисты, но и преподаватели, которые в этих ребят вложили свои знания и, без преувеличения, душу. Приглашать на выпускной бал лучших из лучших и торжественно провожать во взрослую жизнь – традиция уже независимой Беларуси. И ребята искренне ценят такое внимание от главы государства.
Валерия Смышко, выпускница Гомельского государственного медицинского университета:
Мы действительно видим, что нас поддерживают, чтобы мы хотели здесь оставаться, развивать – я говорю про себя – систему здравоохранения, научную деятельность, потому что это тоже, конечно, очень важно. Поэтому да, я считаю, что такие встречи очень важны, чтобы мы, студенты, видели, к чему нам нужно стремиться.
Читайте также:
«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси
Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного
Александр Лукашенко на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»