«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси – три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – обязательное фото на память и неформальная часть вечера. Юлия Бешанова расскажет подробности.

Молодые, красивые, полные надежд на светлое будущее. И кажется, что волнение буквально разлито в жарком июньском воздухе. Будущие врачи и учителя, инженеры и военные. Почти 230 молодых специалистов со всех уголков страны получили приглашения на Республиканский бал выпускников во Дворец Независимости.

Елизавета Андронова, выпускница Белорусского национального технического университета:

Честно говоря, я на такое мероприятие хотела попасть со второго курса, потому что я считаю, что это действительно престижно – не каждый сюда может попасть. Как минимум в университете, это не школа, не чувствуется такой атмосферы выпускного. А здесь красивые платья, макияж, прическа – сразу ощущение, что ты выпускница.

Елизавета Каминская, выпускница Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:

Мне позвонили и сказали, что меня пригласили на этот выпускной бал. Я уже здесь была на новогоднем балу. Это неимоверные эмоции, чувства, это очень приятно. Я очень рада, что меня пригласили.

Времена, когда тех, кто учился отлично, называли ботаниками, давно канули в прошлое. У нынешних выпускников есть удивительно способность – успевать все. Учеба и научная деятельность, спорт, занятия искусством и благотворительностью. А еще – огромное желание трудиться на благо своей страны.

Татьяна Капчук о месте у классной доски мечтала еще с начальной школы. Девушка уверена: профессия учителя – краеугольный камень сильного государства.

Татьяна Капчук, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Именно эта профессия дает очень много для страны, именно эта профессия очень-очень важна. Без учителя не будет ни строителя, ни архитектора, ни врача. Ни, собственно говоря, учителя. Я уже два года работала в школе по специальности, преподавала русский язык и литературу детям. Мне действительно это очень-очень нравится.

По одному из дипломов глава государства и сам учитель. Поэтому напутственные слова во Дворце Независимости 29 июня звучали и как от Президента, и как от наставника, да и просто как от любящего отца. «Не всё ещё у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу

Несмотря на праздничный день, глава государства говорил с ребятами о важном. Именно этим молодым людям совсем скоро предстоит вести страну вперед. Будущее государства, надежда нации. Можно назвать много эпитетов. Но главное – у поколения нынешних выпускников есть точки опоры, предыдущие поколения постарались. Александр Лукашенко – выпускникам: у вас есть достойный и мощный бэкграунд современной белорусской нации

В зале, где пишется история, прозвучали слова напутствия белорусской молодежи. Каждому, кто вступает во взрослую жизнь. Каждому, кто готов делать нашу страну сильнее. Напутствие – не гнаться за красивыми словами и призывами извне. На долгом пути – пожелание стойкости и веры в собственные силы. Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые

На «президентский», а именно так в народе давно уже называют Республиканский бал выпускников, приглашены не только молодые специалисты, но и преподаватели, которые в этих ребят вложили свои знания и, без преувеличения, душу. Приглашать на выпускной бал лучших из лучших и торжественно провожать во взрослую жизнь – традиция уже независимой Беларуси. И ребята искренне ценят такое внимание от главы государства.