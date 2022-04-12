Николай Волович: канцлер говорит, что Германия освободилась от вины, которую испытывала за преступления нацизма

Новости Беларуси. Белорусы выразили массовый протест в связи с надругательством над государственной символикой в немецком Бухенвальде, где 11 апреля флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белое полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот циничный шаг, естественно, вызвал волну возмущения в белорусском обществе. С болью к произошедшему отнеслись те, кто лично прошел через нацистские фабрики смерти.

Бухенвальд – один из крупнейших концентрационных лагерей времен войны. В нем было заключено приблизительно 250 тысяч пленных, более 55 тысяч убиты. Узники этой фабрики смерти в результате восстания были освобождены 77 лет назад 11 апреля. В память об этом событии учрежден Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии. Подробнее здесь.

В 2022 году на траурную церемонию по этому случаю делегации Беларуси и России приглашены не были. А циничная акция, проведенная с национальными символами нашей страны, вызвала массовое общественное недовольство.

Николай Волович, заведующий идеологическим отделом Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Самое страшное, что это происходит вновь в Германии. Мы ведь видим, как руководство Германии, даже канцлер Олаф Шольц говорит о том, что сегодня Германия, оказывается, освободилась от той вины, которую она испытывала за преступления нацизма. А что значит освободилась от той вины? Немцы должны, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, перед нами на коленях ползать и молить прощения за те зверства, которые они сотворили.