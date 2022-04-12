Николай Волович: канцлер говорит, что Германия освободилась от вины, которую испытывала за преступления нацизма
Новости Беларуси. Белорусы выразили массовый протест в связи с надругательством над государственной символикой в немецком Бухенвальде, где 11 апреля флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белое полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот циничный шаг, естественно, вызвал волну возмущения в белорусском обществе. С болью к произошедшему отнеслись те, кто лично прошел через нацистские фабрики смерти.
Бухенвальд – один из крупнейших концентрационных лагерей времен войны. В нем было заключено приблизительно 250 тысяч пленных, более 55 тысяч убиты. Узники этой фабрики смерти в результате восстания были освобождены 77 лет назад 11 апреля. В память об этом событии учрежден Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии. Подробнее здесь.
В 2022 году на траурную церемонию по этому случаю делегации Беларуси и России приглашены не были. А циничная акция, проведенная с национальными символами нашей страны, вызвала массовое общественное недовольство.
Николай Волович, заведующий идеологическим отделом Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Самое страшное, что это происходит вновь в Германии. Мы ведь видим, как руководство Германии, даже канцлер Олаф Шольц говорит о том, что сегодня Германия, оказывается, освободилась от той вины, которую она испытывала за преступления нацизма. А что значит освободилась от той вины? Немцы должны, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, перед нами на коленях ползать и молить прощения за те зверства, которые они сотворили.
Сергей Ширко, первый секретарь Заводского районного комитета ОО «БРСМ»:
Все видим, какая ситуация сейчас в мире, как пытаются наш славянский народ сделать виноватым во всех бедах и сплотить всех, наш братский народ, против самих же себя, чтобы мы сами себя уничтожали, сами против себя воевали. Тем не менее та же Европа, которая остается как бы ни при чем, но все мы знаем, кто был виноват. И в таких мероприятиях, как развал Югославии, бомбежки Ирака, Ирана, Сирии, – кто разрушает на самом деле спокойствие в нашем мире.