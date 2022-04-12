Узница нацистских концлагерей о БЧБ-флаге в Бухенвальде: и это нужно было такую пакость устроить

Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. Днем 12 апреля у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. Днем 12 апреля у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 апреля во время памятной церемонии в Бухенвальде неизвестный снял государственный флаг Беларуси и установил бело-красно-белое полотно. Произошедшее вызвало волну возмущения в белорусском обществе. Чтобы привлечь внимание дипломатов, собравшиеся начали акцию под звуки композиции «День победы».
Посол Германии в Беларуси о БЧБ-флаге: «Это мероприятие было организовано не федеральным правительством» (подробности тут).
К зданию дипмиссии ФРГ пришли представители общественных организаций и политических партий. Собралась молодежь и пожилые люди, в том числе бывшие узники нацистских лагерей, чудом выжившие в руках фашистов.
Узница нацистских концлагерей:
И в этот день это нужно было такую пакость (по-другому не скажешь), провокацию устроить. Эти полицаи, фашисты, которые пособники тех беглых, которые там им дают денежку, живут. И, видишь ли, Беларусь им не нравится. Пусть остаются там.
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