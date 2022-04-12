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«Удовлетворить спрос любого покупателя». Как выбрать электросамокат и почему не стоит делать это самостоятельно?

12 апреля 2022 18:41
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Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Антон, как правильно выбрать электрсамокат? Расскажите.  

«Удовлетворить спрос любого покупателя». Как выбрать электросамокат и почему не стоит делать это самостоятельно?-1

Антон Мясоедов, консультант, мастер по ремонту электросамокатов и гироскутеров:  
Сначала нужно определиться, для чего вам он. То есть куда вы на нем будете ездить – по городу или какой-то пересеченной местности. Или для ребенка вы берете самокат, или для себя. Сейчас на рынке очень много разных поставщиков и производителей.  

Алеся Лакина:  
Девочки обращают внимание на красоту. На что нужно обращать внимание в первую очередь?  

Антон Мясоедов:  
На бренд. Очень много брендов. Есть подделки разные – соответственно, качество самой техники. Лучше обратиться к специализированным подборщикам, которые не просто продают какую-то технику, а разбираются. Люди могут вам объяснить, что нужно купить. То есть лучше обратиться к людям, которые в этом разбираются. Они вам подскажут, что, куда и как. Поэтому это будет проще. Выбирать самому из моделей – вы выберете самокат, он вам не подойдет по каким-то параметрам или не будет ездить по плохим дорогам, будет только по ровным дорогам ездить. То есть очень много факторов разных. Самокаты – это другая совершенно техника. Это не велосипед, не мотоцикл. Электросамокат – это совершенно другое.  

«Удовлетворить спрос любого покупателя». Как выбрать электросамокат и почему не стоит делать это самостоятельно?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Модельный ряд достаточно широк? Вы можете удовлетворить спрос любого покупателя?  

Антон Мясоедов:  
Да.  

Наталья Надольская:  
Ребенка, женщину, мужчину, жителя сельской местности и городского?  

Антон Мясоедов:  
Вообще любого человека.  

Наталья Надольская:  
Чем отличаются, может быть, эти модели?  

Антон Мясоедов:  
Самокаты идут в основном трех видов. Это для детей такие маленькие до 12 лет, до 14. Потом побольше идут модели. У них уже будут побольше колеса идти, и запас хода будет, соответственно. Уже можно будет ездить по любым поверхностям. И для пожилых людей. Люди в возрасте таком серьезном уже покупают электросамокаты. То есть ездят по деревням. Там, где людям нужно на работу идти, а не могут ходить. Им нужно пройти пять, шесть километров. Они покупают самокаты. Не надо крутить педали. Они садятся и едут к себе на работу на таком устройстве. Поэтому очень много таких случаев. Именно людям сложно, допустим, передвигаться – они покупают самокат, ездят на работу. Они спокойны.  

«Удовлетворить спрос любого покупателя». Как выбрать электросамокат и почему не стоит делать это самостоятельно?-7

Наталья Надольская:  
На вашей памяти самый возрастной покупатель – сколько лет было?  

Антон Мясоедов:  
75.  

Наталья Надольская:  
И что он купил? Электросамокат?  

Антон Мясоедов:  
Он купил электросамокат большой с тремя колесами. У него частный дом. Объемный самокат. То есть вы сели спокойненько, вам только нужно, грубо говоря, крутить газ, ехать и рулить.  

Алеся Лакина:  
Он с сидением?  

Антон Мясоедов:  
Да, он с двумя сидениями для двоих пассажиров. Это была пожилая пара – мужчина с женщиной. Им нужно было много ездить по даче. Они покупали такой большой электросамокат на двоих пассажиров. То есть они уже в таком серьезном были возрасте. Ездят без проблем.  

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# Необычный транспорт # общество # Алеся Лакина # Антон Мясоедов # Наталья Надольская # Фотофакт

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