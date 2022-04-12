«Удовлетворить спрос любого покупателя». Как выбрать электросамокат и почему не стоит делать это самостоятельно?

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Антон Мясоедов, консультант, мастер по ремонту электросамокатов и гироскутеров:

Сначала нужно определиться, для чего вам он. То есть куда вы на нем будете ездить – по городу или какой-то пересеченной местности. Или для ребенка вы берете самокат, или для себя. Сейчас на рынке очень много разных поставщиков и производителей.

Алеся Лакина:

Девочки обращают внимание на красоту. На что нужно обращать внимание в первую очередь?

Антон Мясоедов:

На бренд. Очень много брендов. Есть подделки разные – соответственно, качество самой техники. Лучше обратиться к специализированным подборщикам, которые не просто продают какую-то технику, а разбираются. Люди могут вам объяснить, что нужно купить. То есть лучше обратиться к людям, которые в этом разбираются. Они вам подскажут, что, куда и как. Поэтому это будет проще. Выбирать самому из моделей – вы выберете самокат, он вам не подойдет по каким-то параметрам или не будет ездить по плохим дорогам, будет только по ровным дорогам ездить. То есть очень много факторов разных. Самокаты – это другая совершенно техника. Это не велосипед, не мотоцикл. Электросамокат – это совершенно другое.