«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии

Новости Беларуси. Белорусы выразили массовый протест в связи с надругательством над государственной символикой в немецком Бухенвальде, где 11 апреля флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белое полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот циничный шаг, естественно, вызвал волну возмущения в белорусском обществе. С болью к произошедшему отнеслись те, кто лично прошел через нацистские фабрики смерти.

Не сдерживая слез. А как иначе, когда в памяти живы воспоминания об ужасах военных лет? Галина Рыбцова прошла лагерь смерти Освенцим совсем ребенком.