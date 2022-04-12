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«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии

12 апреля 2022 18:11
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Новости Беларуси. Белорусы выразили массовый протест в связи с надругательством над государственной символикой в немецком Бухенвальде, где 11 апреля флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белое полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот циничный шаг, естественно, вызвал волну возмущения в белорусском обществе. С болью к произошедшему отнеслись те, кто лично прошел через нацистские фабрики смерти.

Не сдерживая слез. А как иначе, когда в памяти живы воспоминания об ужасах военных лет? Галина Рыбцова прошла лагерь смерти Освенцим совсем ребенком.

«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии-1

Ей было всего три. За колючей проволокой первым делом детей разлучали с родителями. И момент, когда девочку хотели вырвать из материнских рук, женщина хорошо помнит до сих пор. Ужасы дней, проведенных в бараках на соломе, преследовали женщину еще долгое время после войны. С болью и ужасом бывшая узница встретила новость о том, что вместо флага независимой Родины на флагшток в памятный день было поднято коллаборационистское полотно.

«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии-4

Галина Рыбцова, малолетний узник концлагеря Освенцим:
Не укладывается в голове, как могли немцы вот это допустить. Ведь Бухенвальд создавался в Германии в самом начале для немцев. Ведь немцев туда помещали. Неужели они не знают, что с людьми там происходило? Ведь там же постоянно крематории работали, там постоянно людей уничтожали. В Бухенвальде очень много уничтожено людей, и немцев в том числе.

«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии-7

Бухенвальд – один из крупнейших концентрационных лагерей времен войны. В нем было заключено приблизительно 250 тысяч пленных, более 55 тысяч убиты. Узники этой фабрики смерти в результате восстания были освобождены 77 лет назад 11 апреля. В память об этом событии учрежден Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии-10

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# Великая Отечественная война # общество # Галина Рыбцова # Юлия Мычка # Фотофакт

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