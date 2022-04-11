«Неслыханное глумление над честью и достоинством граждан Беларуси». Генпрокуратура о замене флага в Германии
Новости Беларуси. Вопиющий и беспрецедентный по своему цинизму акт вандализма. Неизвестный в Германии публично снял флаг Беларуси на территории мемориального комплекса на месте концлагеря Бухенвальд и заменил его на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды.
Бухенвальд – один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.
Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Именно под бело-красно-белым флагом проходило ужасающее методичное истребление белорусской нации: убийства, пытки, унижения, издевательства, угон сотен тысяч мирных граждан в рабство, чему есть бесспорные доказательства. Произошло неслыханное глумление не только над честью и достоинством граждан Беларуси, но и над нашей памятью о сотнях тысяч людей, уничтоженных фашистами и их пособниками в концлагерях и лагерях смерти на территории БССР. Это в очередной раз подтверждает, какой на самом деле идеологии служат современные политики ряда европейских государств. Деяния говорят сами за себя. По поручению генерального прокурора содеянному дана адекватная правовая оценка.
Для организации предварительного расследования материалы дела направлены в Следственный комитет. Санкции уголовной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Напомним, накануне белорусской и российской делегациям отказали в официальном приглашении на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения узников концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.