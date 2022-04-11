«Неслыханное глумление над честью и достоинством граждан Беларуси». Генпрокуратура о замене флага в Германии

Новости Беларуси. Вопиющий и беспрецедентный по своему цинизму акт вандализма. Неизвестный в Германии публично снял флаг Беларуси на территории мемориального комплекса на месте концлагеря Бухенвальд и заменил его на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды.

Бухенвальд – один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.