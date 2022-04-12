Основная масса телефонных мошенничеств осуществлялась с территории Украины. Что важно знать, чтобы вас не обманули?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Василий Шупляк, начальник отдела «Р» Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня хотелось бы поговорить о теме, которая, казалось бы, давно ушла в прошлое, – телефонное мошенничество, с помощью которого в основном у пожилых людей вымогают достаточно крупные суммы денег. О каких суммах сейчас идет речь? Суммы довольно крупные, доходили до 10 тысяч долларов в эквиваленте

Василий Шупляк, начальник отдела «Р» Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Суммы довольно крупные. В основном мошенники забирают суммы в долларах и евро. Если посмотреть на последние примеры, то суммы доходили до 10 тысяч долларов в эквиваленте. Юлия Бешанова:

А как это технически выглядит? Точно так же, звонят на стационарный? Но сейчас практически все с мобильными телефонами, номер определяется. Василий Шупляк:

Немножечко схема отличается. Мошенники используют так называемую IP-телефонию. Первый звонок идет на городской, домашний телефон, человек поднимает, и сразу же с ним вступают в разговор или от имени его родственника (родственницы), или человек представляется следователем либо представителем каких-то органов внутренних дел. Дальше развиваются события, на которых мы остановимся позже. А затем человека просят назвать его мобильный телефон и перезванивают тут же на мобильный телефон, но в это же время просят не класть трубку городского. То есть трубка городского остается неповешенной, а дальше беседа продолжается по мобильному телефону. То, что мы видим, опять же, с использованием IP-телефонии – номера, префиксы номеров абсолютно разные, принадлежащие различным странам, то есть это ненастоящие номера. Юлия Бешанова:

Человеку звонят, представляются родственником, но неужели человек не узнает дочку, сына? Как это происходит?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Здесь играет психологический момент. Давайте на конкретном примере, чтобы наши уважаемые телезрители понимали, как происходит звонок, что там говорят, чтобы впоследствии не оказаться жертвой. Давайте разложим по полочкам, кто звонит, что происходит в эфире телефонного звонка, чтобы наши люди понимали, почему человек ведется, почему он верит, что это позвонила, например, дочка, внучка, попавшая в ДТП, либо это позвонил лжеадвокат, лжесотрудник либо лжеследователь. Давайте проговорим алгоритм, чтобы было понятно, о чем идет речь. «Четко знать свой алгоритм действий». Что делать, если вам позвонил мошенник и пытается выманить деньги, читайте здесь. Потерпевшими становятся люди 60+, есть даже те, кто старше 80 лет Василий Шупляк:

Надо исходить из того, что потерпевшими по данным преступлениям становятся люди 60+. То есть 60 и даже глубоко, как показывает практика, за 80 лет. Мы понимаем, что мошенники пользуются двумя составляющими: возраст потерпевшего (его доверчивость, определенный стиль поведения, отношения к людям), плюс давят на самое больное, то есть давят на причинение какого-то вреда самому родному человеку. В некоторых ситуациях звонит девушка и представляется дочерью, которая попала в ДТП по ее вине. «Машина, которая должна была ее сбить, так как она переходила дорогу в неправильном месте, ударилась в столб. Там женщина за рулем очень сильно пострадала, вся разбита, я тоже, у меня тяжелые травмы, в том числе и порвана губа, сейчас повезут меня в больницу зашивать. Поэтому, может быть, мой голос не совсем похож». Юлия Бешанова:

То есть много деталей?

Василий Шупляк:

Человек в возрасте, если ты отец или дедушка, попадая в такую ситуацию, многие из них говорят о том, что я практически был уверен, что это моя дочь, моя внучка или это мой сын, если женщине был звонок. То есть само психологическое состояние – и человек верит сразу. Дальше мошенники просто начинают уговаривать родственника отдать деньги, потому что необходимо оказать материальную помощь и помощь по устранению нанесенного материального ущерба потерпевшей стороне. «Собирайте все деньги, которые есть». По какой схеме обманывают по телефону, рассказывая якобы о ДТП с участием родственника? Юлия Бешанова:

То есть, условно говоря, «бабушка, дай денег той женщине, по вине которой она попала в аварию, и дело будет закрыто»? Василий Шупляк:

Да. Наталья Сахарчук:

Не будет возбуждаться уголовное дело. Василий Шупляк:

Не будет возбуждаться и не будет человек привлекаться к уголовной ответственности. Но тут, как правило, трубочка передается так называемому следователю. Человек представляется следователем, говорит о том, что такая ситуация, подтверждает все сказанное ранее родственником или родственницей и говорит, что вам необходимо собрать сумму, например, эквивалентную 50 тысячам белорусских рублей. Человек говорит: «У меня нет таких денег». Тогда с того конца провода просто говорится о том, что «собирайте все деньги, которые есть, а потом, в течение некоторого времени, вы будете уже дальше гасить «кредит». Мы помним с вами, что трубка городского телефона находится в положении неопущенном, то есть идет время, идет звонок, а вся беседа дальше ведется по мобильному телефону. Естественно, мы понимаем, с какой целью это делается: чтобы потерпевший или находящийся с ним в доме еще какой-либо человек не смог перезвонить родственнику или родственнице и узнать, как его дела в настоящее время. Это тоже такой момент, на который тоже нужно всегда обращать внимание потерпевшим, если вдруг вы попали и с вами пытаются провести все эти манипуляции.

Василий Шупляк:

Человека не отпускают, не дают повесить трубку и мобильного телефона. Происходит следующее: как правило, мошенник просит написать потерпевшего заявление в трех экземплярах, которое он ему диктует, о том, что «я передаю такую-то сумму денег на вымышленное Ф.И.О. для погашения материального и физического ущерба, причиненного моей родственницей». Это заявление мошенники просят написать в трех экземплярах, потому что на завтрашний день якобы этот лжеследователь приедет забирать эти заявления. Потом дает инструкцию, как нужно упаковать деньги, что деньги нужно сложить в салфетку, необходимо положить полотенце, обычный целлофановый пакет. Для чего это делается? В этот момент, как только мошенник узнал в начале разговора ваш мобильный телефон и ваш адрес, к вам уже выехал так называемый курьер. Юлия Бешанова:

То есть это такая налаженная схема? Наталья Сахарчук:

Абсолютно верно. Василий Шупляк:

К вам уже выехал так называемый курьер, пособник мошенника, который находится на том конце провода, зная адрес, подъезжает к этому адресу. Мошенник говорит о том, что мой помощник сейчас зайдет к вам, даже узнают код от домофона, и курьер подымается на нужный этаж, к двери нужной квартиры, где благополучно ему передаются деньги в этом целлофановом пакете, он, ни слова не говоря, разворачивается и уходит. Причем потерпевшую сторону в некоторых случаях предупреждали: «Вы с курьером, моим помощником не разговаривайте, ничего не объясняйте, просто передайте ему пакет с деньгами». Юлия Бешанова:

Насколько вообще это подготовленная схема – позвонить и сказать, что ваш сын или ваша дочь попала в ДТП? Нужно ведь знать, что у этого человека есть сын, дочь и он или она находятся в данный момент в стране. Наталья Сахарчук:

Это абсолютно рандомно, правильно? Звонок мошенника – случайность или ваш номер специально искали? Василий Шупляк:

Да. Необходимо понимать, что звонки осуществляются либо по телефонной базе, либо по телефонной книге.

Юлия Бешанова:

То есть никто не сидит и не выбирает, кому именно позвонить? Василий Шупляк:

В дневное время просто по порядку из телефонного справочника набираются городские номера. Еще один момент. С учетом того, что кто-то выбирает, специфический подход... Юлия Бешанова:

Вот мне звонят и говорят: ваша дочь попала в ДТП. А у меня сын. Василий Шупляк:

На самом деле, в милицию поступает очень много звонков о том, что «вот мне сейчас звонили, пытались совершить такие действия, но я положил (положила) трубку и просто не стала разговаривать». Наше население... Наталья Сахарчук:

Бдительное, в конце концов. Василий Шупляк:

В каком-то моменте все-таки есть, да. Не зря и в 2017, и в 2019 годах была проведена такая работа. Для большинства граждан сегодня ясно и понятно, что это телефонные мошенники. «Основная масса таких телефонных мошенничеств осуществлялась с территории Украины» Юлия Бешанова:

Очень оперативно удалось задержать курьеров (подробнее здесь). Тех самых звонящих удается задержать?

Василий Шупляк:

Мы с вами прекрасно понимаем, что те, кто осуществляет звонки, кто все это организовал, они сегодня находятся за пределами территории Республики Беларусь. Юлия Бешанова:

То есть это такое международное мошенничество получается? Василий Шупляк:

Ну да. Юлия Бешанова:

А с каких территорий? Есть ли какие-то документы, которые позволяют вам сотрудничать с коллегами из других стран и раскрывать такие преступления? Василий Шупляк:

В основном сейчас мы очень плотно контактируем с представителями органов внутренних дел Российской Федерации. Есть положительные примеры работы, есть некоторые проблемы сегодня с правоохранителями Украины. Как показывает практика из прошлого, основная масса таких телефонных мошенничеств осуществлялась с территории Украины. Юлия Бешанова:

Многие аналитики проводят параллель: как только в Украине начались события известные, количество звонков на Viber от якобы банковских операторов сократилось практически до нуля. Это действительно так, такая закономерность прослеживается? Василий Шупляк:

Это так. Вернусь еще к одному моменту, о котором говорила Наталья Михайловна [Наталья Сахарчук – прим. ред.]. Не только мы должны научить наших родителей, наших дедушек и бабушек. Ведь и эту передачу, какие-то новостные ленты в Telegram-каналах, в различных других мессенджерах смотрят внуки и дети, которые своим же родителям, бабушкам и дедушкам должны еще раз объяснить. Юлия Бешанова:

Как часто бабушки и дедушки, когда внуки начинают их чему-то учить, отвечают: кто меня учит?

Василий Шупляк:

Рассказать о таких ситуациях в течение трех-пяти минут не проблема, чтобы просто человек пожилого возраста представлял, что необходимо делать в той или иной ситуации, когда он получил такой звонок и начинается в отношении него совершаться мошенничество. Юлия Бешанова:

А возвращают потом эти деньги, можно их вернуть? Можно ли вернуть деньги, которые у вас выманили мошенники? Василий Шупляк:

Все зависит от времени, в течение которого потерпевший обращается в органы внутренних дел. Мы должны понимать, что когда курьер получил деньги, первое, что он делает, это избавляется от них. Избавляются от них довольно просто: перечисляют на счета, указанные организатором этого мошенничества. Можно через инфокиоск, любой банк перевести эти деньги, что, в принципе, сразу курьеры и делают. Оставляют себе какую-то часть, за которую они работают, и когда их задерживали, у них изымались эти деньги. Но мы с вами понимаем, что если потерпевший обратился к нам через три-пять часов, даже при установлении курьера, который к нему заходил, у него уже при себе этой суммы, которую он передал, не будет – она ушла за пределы. Наталья Сахарчук:

Поэтому чем быстрее вы сообщите о случившемся, и это касается не только данной ситуации, которую мы рассматриваем, если, не дай бог, в отношении вас произошло правонарушение или преступление, чем быстрее вы сообщите в милицию, тем у нас больше шанс быстрее раскрыть это преступление. Не надо бояться, не надо медлить. В этой ситуации играет очень большую роль оперативность предоставления информации в органы внутренних дел.

Юлия Бешанова:

Те самые задержанные курьеры подвергаются какому-то наказанию? Что предусмотрено? Василий Шупляк:

Конечно, они являются подозреваемыми по возбужденным уголовным делам. Некоторые из них, которые осуществляли свою деятельность длительное время и посещали несколько адресов, будут арестованы. Некоторые из них, оставаясь подозреваемыми, будут на подписке о невыезде. Юлия Бешанова:

То есть с рук это просто так не сойдет. Хотелось бы еще поговорить о том, какие виды мошенничества, о чем еще нужно предупредить? Помните, приходили условно сотрудники газовых служб, меняли счетчики. Ведь это регулярная схема, проигрывается одна и та же история с разными вариациями. О чем еще нужно предупреждать, что еще сейчас так актуально? «Договор заключается на сумму от 150 до 200 рублей». Появилась еще одна схема обмана Василий Шупляк:

Что касается сегодняшней ситуации, в последнее время участились случаи, особенно в областных центрах, приходят различные сотрудники, индивидуальные предприниматели, а также сотрудники некоторых фирм и заключают договоры с жильцами о якобы чистке вентиляционных шахт. Очень интересная схема в плане того, что практически невозможно проверить, почистили тебе эту вентиляционную шахту в многоквартирном, многоэтажном доме. Юлия Бешанова:

Это в многоэтажных домах чистится?