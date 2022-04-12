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Посол Германии в Беларуси о замене флага в Бухенвальде: я очень жалею, что это ранило ваши чувства

12 апреля 2022 19:02
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Новости Беларуси. Белорусы выразили массовый протест в связи с надругательством над государственной символикой в немецком Бухенвальде, где 11 апреля флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белое полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот циничный шаг, естественно, вызвал волну возмущения в белорусском обществе. С болью к произошедшему отнеслись те, кто лично прошел через нацистские фабрики смерти.

В столице представители общественности, политических партий с плакатами и государственной символикой пришли к посольству Германии. Яро выражая свое недовольство, белорусы ноту протеста адресовали лично послу ФРГ.

Посол Германии в Беларуси о замене флага в Бухенвальде: я очень жалею, что это ранило ваши чувства-1

Это сделали на вашей земле. Это первый шаг к фашизму. Сначала они повесили флаг коллаборантов, следующей будет свастика. И это над Бухенвальдом! Господин посол, если сейчас вы не примете никаких мер для того, чтобы задушить фашизм, он снова поднимется.

Посол Германии в Беларуси о замене флага в Бухенвальде: я очень жалею, что это ранило ваши чувства-4

Манфред Хутерер, посол Германии в Беларуси:  
Я действительно очень жалею, что это мероприятие в концлагере Бухенвальда ранило ваши чувства. Я жалею об этом. Но надо знать, что это мероприятие было организовано не федеральным правительством.

В ответ на акт надругательства Беларусь готовит ответный шаг – Генпрокуратура по факту разжигания национальной вражды возбудила уголовное дело, оно направлено в Следственный комитет.

Посол Германии в Беларуси о замене флага в Бухенвальде: я очень жалею, что это ранило ваши чувства-7

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# Акции протеста # общество # Манфред Хутерер # Фотофакт

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