Посол Германии в Беларуси о замене флага в Бухенвальде: я очень жалею, что это ранило ваши чувства

Новости Беларуси. Белорусы выразили массовый протест в связи с надругательством над государственной символикой в немецком Бухенвальде, где 11 апреля флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белое полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот циничный шаг, естественно, вызвал волну возмущения в белорусском обществе. С болью к произошедшему отнеслись те, кто лично прошел через нацистские фабрики смерти.

В столице представители общественности, политических партий с плакатами и государственной символикой пришли к посольству Германии. Яро выражая свое недовольство, белорусы ноту протеста адресовали лично послу ФРГ.